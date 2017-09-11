В Кабмине объяснили новые правила учета тепла и воды

В связи с вступлением в силу Закона Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" Кабинет министров предоставил разъяснения, как будут считать тепло и воду в соответствии с новым законом.

Об этом сообщается на странице Правительственного портала в Facebook.

"Один из главных мифов - якобы закон разрешает игнорировать показания индивидуальных (квартирных) счетчиков. На самом деле, если говорить о многоквартирных домах, то закон выделяет два вида узлов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды: узел коммерческого учета (общедомовой) и узлы распределительного учета (квартирные)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что узел коммерческого учета служит для измерения объема всей тепловой энергии/воды, употребленной в здании.

То есть, именно по показаниям его приборов учета будет определяться, сколько всего тепловой энергии или воды использовали все потребители в здании.

Этот объем необходимо "распределить" между потребителями в доме - то есть, определить, кто сколько услуг получил и сколько должен за них заплатить. Именно для этого и будут использоваться квартирные счетчики.

Также, как отмечается в сообщении, закон предусматривает такой базовый принцип распределения: объем, определенный с помощью общедомового узла, будет распределяться между потребителями пропорционально к показаниям квартирных счетчиков.

Благодаря такому подходу снимается проблема "разницы в показаниях" (разница между суммой показаний квартирных счетчиков и показаниями общедомового в результате разного класса точности), а также проблема потерь вследствие утечки воды из внутридомовых сетей из-за их неудовлетворительного состояния.

"Следовательно, закон и в дальнейшем предусматривает использование показаний квартирных счетчиков при расчетах за коммунальные услуги", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, Верховная Рада 22 июня 2017 года одобрила обязательную установку счетчиков воды и тепла.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли выступало против принятия закона об обязательной установке счетчиков воды и тепла, так как принятие закона будет противоречить принципам стандартизации и метрологии.

В июле 2016 года в Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности заявили, что введение 100% учета потребления тепла и воды населением позволит сократить использование тепловой энергии на 15-20%.

Экономическая правда