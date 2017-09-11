В 2018 году "минималка" вірастет до 3723 гривни - Данилюк

Министерство финансов констатирует, что в проекте государственного бюджета заложено повышение с 1 января 2018 года минимальной зарплаты до 3 723 гривен, прожиточного минимума до 1 700 гривен.

Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в интервью "Українським Новинам".

"Предполагается установление минимальной заработной платы с 1 января 2018 года в размере 3 723 гривен, прожиточный минимум будет 1 700 гривен на 1 января", - сообщил Данилюк.

Данилюк также сообщил, что доходная часть госбюджета-2018 увеличена на 14% по сравнению с текущим годом.

"Экономика наша восстанавливается, поэтому доходы растут. Бюджетная дисциплина - это очень важно. Дефицит бюджета мы постепенно снижаем, как и планировали. В 2018 году предполагается дефицит в 2,4%. У нас получается, что доходы растут на 14% по сравнению с этим годом", - отметил министр.

Также Данилюк сообщил, что в проекте заложено финансирование пенсионной реформы, которую должна во втором чтении принять Верховная Рада.

"Как и прописано в бюджетной резолюции, мы предусматриваем финансирование Пенсионного фонда на уровне 141 млрд гривен", - отметил министр.

Кроме того, госбюджет предусматривает полное финансирование медицинской реформы.

"В 2018 году мы на 16% увеличиваем финансирование этой сферы. Финансирование системы образования увеличиваем на 20%, в том числе предусмотрено повышение зарплат учителям на 25%", - сообщил министр.

Как сообщалось, Министерство финансов заложило в проект государственного бюджета на 2018 год курс гривны на уровне 29,3 гривни/доллар.