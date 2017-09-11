Минфин заложил в проект госбюджета курс 29,3 гривны за доллар

Министерство финансов заложило в проект государственного бюджета на 2018 год курс на уровне 29,3 гривны за доллар.

Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в интервью Українським Новинам.

"Бюджет сформирован исходя из курса 29,3 гривны", - сообщил он.

Также министр финансов сообщил, что основные макропараметры проекта госбюджета были обнародованы в бюджетной резолюции.

"Да, там ничего не менялось. Рост ВВП 3%, инфляция 7%. Мы подготовили проект бюджета и подали его в Кабмин. Сейчас с ним будут работать мои коллеги, министры. Мы выйдем на финальную редакцию 15 сентября", - отметил он.

Напомним, Министерство финансов вынесло проект бюджета на 2018 год на рассмотрение Кабмина.