Планы изменились: зачем Украина возвращается на внешние рынки долга

После четырехлетнего перерыва Украина возвращается на внешние рынки заимствований. Министерство финансов заявило о готовности разместить евробонды уже в сентябре. Есть ли у Украины шансы на успех?

После четырехлетнего перерыва Украина возвращается на внешние рынки заимствований. Министерство финансов заявило о готовности разместить евробонды уже в сентябре.

В последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на 1,25 млрд дол с доходностью 7,5% годовых.

Сейчас же Минфин планирует продать длинные бонды сроком обращения от 10 до 15 лет и за вырученные деньги выкупить короткие бумаги на 1,5 млрд дол, погашение которых приходится на 2019 и 2020 годы.

На этой неделе представители Минфина, Минэкономразвития и НБУ будут ездить по миру и убеждать потенциальных инвесторов в надежности украинских евробондов. От того, насколько убедительными окажутся их аргументы, зависит стоимость внешних заимствований для страны.

Планы изменились

Изначально выход Украины на внешние рынки был привязан к пересмотру программы МВФ и выделению кредитором пятого транша. То, что Украина продолжает находиться в программе, должно было послужить положительным сигналом для инвесторов.

Но планы изменились — на прошлой неделе Минфин объявил о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 годов за счет выпуска новых ценных бумаг на сумму до 1,5 млрд долларов. В этот раз Украина намерена разместить еврооблигации сроком от 10 до 15 лет, сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.

Чуть позже стало известно, что представители Минфина и других экономических ведомств с 11 сентября проведут ряд встреч с инвесторами относительно выпуска новых еврооблигаций.

В частности, 11-12 сентября запланированы встречи в Лондоне, 13 сентября — в Нью-Йорке, 14 сентября — в Бостоне. Организаторами встреч выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs.

В правительстве отмечают, что планы изменились из-за благоприятной ситуации на рынках. Это подтверждают размещения других развивающихся стран. Например, накануне Таджикистан разместил десятилетние бонды под 7,125%. В этом году на внешние рынки вышли также Аргентина, Египет, Беларусь, Ирак.

Дела долговые

Украине сейчас необходимы средства для финансирования дефицита и бюджета, расчета по текущим долгам.

С точки зрения долговой нагрузки 2017 — непиковый для Украины, однако уже есть сложности с привлечением ресурса.

"Несмотря на то, что в январе-июле 2017 года мы наблюдаем перевыполнение росписи по доходам общего фонда госбюджета на 19,4 млрд грн, остаются невыполненными плановые показатели по государственным заимствованиям", — писала глава казначейства Татьяна Слюз премьер-министру Борису Гройсмана 2 августа этого года.

В частности, как следует из докладной записки, которая есть в распоряжении ЭП, по итогам семи месяцев недобор по внешним займам составлял 32,5 млрд грн, по внутренним — 45,1 млрд грн.

"Причины — МВФ недовыбран. Размещение евробондов планировалось еще весной, но тогда так и не произошло. Гривневых ОВГЗ не хватает, если речь идёт о рыночных размещениях. Сейчас на рынке резко сузилась гривневая ликвидность", — объясняет главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

По его словам, недобор по заимствованиям вместе с отсутствием средств от приватизации привел к тому, что расходы финансировались за счет средств местных бюджетов, специального фонда госбюджета, депозитных счетов таможенных органов или электронного НДС.

Подобное положение дел ставит под угрозу проведение расходов госбюджета. Хотя в правительстве и не видят проблемы.

"До конца года мы абсолютно комфортно выполним план государственных заимствований. План августа выполнили за один аукцион. У нас нет проблемы по займам. В сентябре тоже планируем выполнить. Проблема может возникнуть по приватизации. Отсутствие 17 млрд грн окажет давление на бюджет", — заявил ЭП собеседник в Министерстве финансов.

Как известно, четвертый квартал — традиционно активный по части движения средств в системе госфинансов. Активные займы в комплексе с другими факторами могут также оказать давление на гривну.

В последующие годы потребность Украины в займах только возрастет.

С 2018 года Украина в последующие четыре года обязана будет выплатить около 20 млрд долларов внешних долгов. Как заявил в интервью ЭП Юрий Буца, первый пик приходится на 2019 — тогда нужно будет выплатить около 4,6 млрд долларов.

"Задача Минфина — разгрузить 2019 и 2020 годы от больших выплат, чтобы не допустить дефолта, поскольку обслуживать долги в эти годы будет довольно тяжело в свете динамики роста и объемов золотовалютных резервов. Поэтому выбора у него по сути нет, он честно собрал инвесторов и сделал им предложение", — говорит член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

По его словам, Минфин делает абсолютно правильный и ожидаемый шаг — он пытается увеличить временной горизонт выплат. Эту стратегию проводит очень много больших эмитентов.

Шансы на успех

Аналитики считают, что предложение Украины должно заинтересовать инвесторов как с точки зрения выкупа бумаг так и их размещения.

"Ситуация сейчас кажется довольно благоприятной и, вероятно, за ближайшие пару недель она не успеет кардинально измениться в плохую сторону. С точки зрения выкупа — сложно пока сказать каким будет интерес на продажу, но, вероятно, он будет достаточным в том числе и от тех инвесторов, которые согласились именно на это предложение", — говорит финансовый аналитик Иван Угляница.

Об этом, по его словам, говорит сильный рост цены на украинские облигации после объявления о выкупе и новом выпуске, особенно на выпуски 2019 и 2020 годов, которые Минфин планирует выкупать. Доходности в итоге упали практически до 4,5% по выпуску 2019 года и 5,1% по бумагам 2020 года.

"Немного может подпортить картинку продолжающийся рост спроса на валюту и соответствующее снижение гривны. С другой стороны, скорее всего, во-первых, сейчас на этот факт инвесторы не будут обращать особое внимание. Во-вторых, сам факт размещения может в том числе немного успокоить местный валютный рынок", — допускает аналитик.

Высока вероятность, что инвесторы сейчас не будут смотреть на украинское макропоказатели, как это часто бывает в моменты роста – более важную роль играет доходность. Ставки доходности будущих бондов — главное неизвестное.

По мнению опрошенных ЭП аналитиков, главное получить меньше 7,75% — это ставка, по которой Минфин выпустил реструктуризированные облигации в тяжелом 2015 году.

"По ставке — очевидно, что принципиально будет получить меньше, чем 7,75%, независимо от срока погашения. Сегодня облигации с погашением в 2022-2027 торгуются почти одинаково — по ставке близкой к 7%. Думаю, это должно быть ориентиром и для нового размещения", — считает руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"10-летние же бумаги, вероятно, будут близки к рынку, к текущим котировкам, то есть около 7,1%. 15-летних бумаг пока нет в украинской кривой доходности. Можно предположить, что 15-летние бумаги (если они будут предложены инвесторам) реалистично разместить в районе 8,5-8,7%", — констатирует Угляница.

По мнению экспертов, именно доходность, а не надежность, по-прежнему остается главным козырем Украины на рынке размещений.