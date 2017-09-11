Глава УЗ обещает ликвидировать дефицит локомотивов уже в сентябре
В августе 2017 года рабочий парк локомотивов ПАО "Укрзализныця" увеличился на 55 единиц, до конца года будет отремонтировано 274 локомотива.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ со ссылкой на и.о. главы правления компании Евгения Кравцова.
"В сентябре планируем восстановить еще 84 локомотива. Это позволит уже в начале осени полностью ликвидировать дефицит тягового подвижного состава и удовлетворить потребность бизнеса и государства в железнодорожных перевозках", - заявил Кравцов.
"Наша задача - вернуть в рабочий парк как можно больше локомотивов в кратчайший срок. Для этого мы разработали комплексную программу восстановления эксплуатационного парка тягового подвижного состава", - отметил он.
В частности, до конца года будет восстановлено 142 грузовых электровоза, 11 пассажирских электровозов, 40 грузовых тепловозов, 6 пассажирских тепловозов и 75 маневровых тепловозов.
Из них на аффилированных предприятиях компании будет капитально отремонтировано 78 локомотивов: на ЗАО "Днепропетровский ТРЗ" - 26, ЗАО "Запорожский ЭВР" - 40, ЗАО "Львовский ЛРЗ" - 12 ед.
Кроме того, с начала года в условиях производственных подразделений локомотивного хозяйства проведено 4004 текущих ремонта электровозов и 1120 ремонта тепловозов.
На аффилированных предприятиях компании капитально отремонтировано 82 локомотива, что на 46 локомотивов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также Кравцов напомнил, что сейчас "Укрзализныця" ведет консультации с мировыми производителями тягового подвижного состава, в частности с General Electric и Siemens.
"Наша цель в сотрудничестве с мировыми лидерами по производству тягового подвижного состава организовать производство локомотивов и внедрить программы модернизации имеющегося парка локомотивов", - сказал он.
"Локализация же производства на территории Украины - это принципиальный вопрос для "Укрзализныци", - резюмировал глава компании.
Как сообщалось, в начале августа 2017 года ПАО "Укрзализныця" и американская компания General Electric подписали письмо о намерениях совместно заниматься модернизацией существующего в Украине парка дизельных локомотивов и строительством новых. В подписанном документе говорится также о сервисном обслуживании тепловозов.
Первый контракт для обновления локомотивного парка "Укрзализныци" планируется заключить в сентябре 2017 года. Сотрудничать с компанией General Electric по производству и модернизации тепловозов Укрзализныця намерена в течение следующих десяти лет.
Американская компания со своей стороны для локализации производства локомотивов в Украине определит производственную базу среди украинских предприятий.
Сейчас парк локомотивов ПАО "Украинская железная дорога" составляет около 3870 шт.
Напомним, минувшей осенью острый дефицит локомотивной тяги, вагонов и топлива, простои подвижного состава поставили под угрозу выполнение экспортных контрактов крупнейших ГМК и АПК-грузоотправителей Украины.
В текущем году ситуация с грузопотоками на припортовых станциях может осложниться еще больше – помимо зерна, идущего на экспорт, на осень придется пиковый период перевозок импортного угля. Также прогнозируется увеличение объемов экспорта ЖРС через порты.
Экономическая правда
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