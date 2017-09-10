ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Главные события выходных, 9-10 сентября.

О курсе гривни. Национальный банк опустил официальный гривню ниже 26 за доллар.

О ГТС. Четыре крупные мировые компании интересуются вхождением в украинскую газотранспортную систему.

Об алкоголе. Минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки увеличена с 69,78 гривни до 79,55 гривни.

Про ВТО и РФ. На сегодняшний день во Всемирной торговой организации рассматривается четыре спора между Украиной и Россией: в двух из них Украина выступает истцом, а еще в двух – ответчиком.

О торговле. В первом полугодии нынешнего года товарооборот между Украиной и РФ вырос, несмотря на санкции.

О НАКе. Концепция корпоративного развития "Нафтогаза", официально отправленная в Кабмин в июне, включает в себя такой элемент, как потенциальное IPO компании.

Снова про ВТО. Украинская сторона готовится подать во Всемирную торговую организацию еще один иск против России, который касается ограничения на ввоз в РФ украинских продовольственных товаров при помощи санитарных норм.

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Неделя в графиках: женщины зарабатывают меньше мужчин, а в Украине выросло количество авто на "бляхах"

Экономическая правда запускает новую рубрику: "Неделя в графиках". Каждую субботу мы будем публиковать для вас 4-7 графиков, демонстрирующих определенные экономические процессы и тенденции, происходящие в Украине и мире.