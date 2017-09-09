В українську ГТС хочуть увійти чотири світові компанії – Коболєв

Чотири великі світові компанії цікавляться входженням в українську ГТС.

Про це в ефірі "5 каналу" розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає "Укрінформ".

"Наша ГТС повинна бути прагматично цікава. В нас є чотири конкретні інтересанти. Це чотири великі газові компанії в світі. Дві з них входять в категорію найбільших. Вони є власниками, операторами великих систем в Європі", - заявив він.

"Для них це стратегічно цікаво, це потенційно фінансово цікаво. Вони прийшли до нас і проводять з нами перемовини щодо того, які можуть бути умови входження в українську ГТС", - сказав Коболєв.

За його словами, ініціатива виходила від України, проте спершу цікавості до ГТС не було.

"Інтерес з'явився тільки тоді, коли стало очевидно, що за рахунок цього механізму можна зупинити "Північний потік-2", - зазначив глава правління Нафтогазу.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" скорегував проект фінансового плану в частині інвестицій в ГТС через ризик припинення транзиту російського газу.