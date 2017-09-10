Объем торговли между Украиной и Россией вырос

В первом полугодии нынешнего года товарооборот между Украиной и РФ вырос, несмотря на санкции.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Максим Пархоменко, ссылаясь на данные Госстата.

Автор указывает, что географическая структура украинского экспорта с прошлого года не претерпела особых изменений. В данный момент его максимальный объем приходится на Россию. За ней идут Италия, Польша, Турция, Индия и Египет.

"Именно в эти регионы мы продали больше всего товаров за текущие шесть месяцев. Достичь таких значений смогли за счет роста объемов экспорта в среднем на 25% в эти регионы", - говорится в статье.

Отмечается, что объем импорта, в то же время, повысился на 29%.

"Несмотря на санкции, объем торговли с Россией за текущий период только вырос. Украина купила в разы больше товаров по сравнению с прошлым годом. Основной объем импорта (42%) приходится на нефть и продукты ее перегонки", - говорися в статье.

"За анализируемый период эта статья экспорта увеличилась на 80%! Реализовать товаров в России мы смогли на 25% больше. Это касается продуктов неорганической химии, черных металлов, котлов и машин", – указывает автор.

По словам Пархоменко, объем импорта из России зависит не от желания Украины покупать, но, скорее, от невозможности диверсифицировать поставки нефтепродуктов из других регионов.