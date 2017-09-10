Объем торговли между Украиной и Россией вырос
В первом полугодии нынешнего года товарооборот между Украиной и РФ вырос, несмотря на санкции.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Максим Пархоменко, ссылаясь на данные Госстата.
Автор указывает, что географическая структура украинского экспорта с прошлого года не претерпела особых изменений. В данный момент его максимальный объем приходится на Россию. За ней идут Италия, Польша, Турция, Индия и Египет.
"Именно в эти регионы мы продали больше всего товаров за текущие шесть месяцев. Достичь таких значений смогли за счет роста объемов экспорта в среднем на 25% в эти регионы", - говорится в статье.
Отмечается, что объем импорта, в то же время, повысился на 29%.
"Несмотря на санкции, объем торговли с Россией за текущий период только вырос. Украина купила в разы больше товаров по сравнению с прошлым годом. Основной объем импорта (42%) приходится на нефть и продукты ее перегонки", - говорися в статье.
"За анализируемый период эта статья экспорта увеличилась на 80%! Реализовать товаров в России мы смогли на 25% больше. Это касается продуктов неорганической химии, черных металлов, котлов и машин", – указывает автор.
По словам Пархоменко, объем импорта из России зависит не от желания Украины покупать, но, скорее, от невозможности диверсифицировать поставки нефтепродуктов из других регионов.
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