Неделя в графиках: женщины зарабатывают меньше мужчин, а в Украине выросло количество авто на “бляхах”

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На "бляхах"

Понад 63,9 транспортних засобів комерційного та особистого користування з іноземною реєстрацією, ввезених протягом 2015 – 2017 років в режимі транзиту та тимчасового ввезення, перебувають в Україні з порушенням терміну. Таку статистику надала Державна фіскальна служба.

Відзначається, що у 2015 році з ввезених майже 549,6 тисячі авто (майже 77,3 тисячі у режимі транзит та 472,3 тисячі – тимчасового ввезення) не було вивезено понад 21,5 тисячі.

У 2016 році – зі ввезених в Україну майже 712,6 тисячі (124,1 тисячі – у режимі транзит, 588,4 тисячі – тимчасового ввезення) не виїхали 54,3 тисячі авто.

З них з порушенням терміну в країні перебувають понад 32 тисячі транспортних засобів.

За 7 місяців 2017 року з 492,5 тисячі авто, ввезених у режимі транзиту (111,9 тисячі) та тимчасового ввезення (380,6 тисячі), не виїхали за межі країни майже 72,3 тисячі автомобілів. Із них майже 10,4 тисячі перебувають в Україні з порушенням термінів.

Загалом, з 2015 року митники склали понад 26,1 тисячі протоколів про порушення митних правил за ст. 470 (порушення термінів транзиту) та майже 4,9 тисячі протоколів про порушення митних правил за ст. 481 (порушення термінів тимчасового ввезення) Митного кодексу України.

За цей період за порушення термінів транзиту та термінів тимчасового ввезення митницями було накладено штрафів на суму понад 206,5 мільйона гривень.

Українські чоловіки заробляють більше

У першому півріччі 2017 року середньомісячна зарплата чоловіків в Україні перевищила зарплату жінок на 26,6%. Впродовж цього періоду в середньому штатний працівник-чоловік заробляв 7779 гривень на місяць. Жінка – 6243 гривні.

Найвищі зарплати в Україні – в сфері фінансової і страхової діяльності. Там чоловіки заробляють в середньому 16 469 гривень, а жінки – 10 846 гривень.

Найнижчі зарплати – у сфері тимчасового розміщення та організації харчування: у чоловіків – 5254 гривні, у жінок – 4736 гривень.

Резервів НБУ побільшало

Міжнародні резерви Національного банку в серпні збільшилися на 1,3% до 18,035 мільярда доларів порівняно з липнем.

"Востаннє обсяг резервів перевищував цю оцінку на початку 2014 року. Сьогодні резерви перебувають на рівні на 16% вищому, ніж на початку поточного року. Зокрема, за підсумками серпня резерви зросли на 240 млн доларів, або 1,3%", - констатує Нацбанк.

Оплата карткою

У серпні через мережу торгових терміналів "Приватбанку" українці сплатили покупок на 10 мільярдів гривень, 4,4 мільярда з яких складають продукти харчування.

У банку також відзначили, що за останній місяць кількість оплат покупок банківськими картами зросла на 14% - до 56,5 млн операцій.

Перше місце за картковими витрат займають продукти харчування (4,4 мільярда гривень).

"На другому місці за обсягами безготівкових покупок електроніка і побутова техніка - майже 1 млрд грн. Також українці активно користуються "кешлессом" в аптеках (535 млн гривень), ресторанах і кафе (501 млн гривень), автосервісі (323 млн гривень)", - йдеться в повідомленні.