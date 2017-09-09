Нацбанк опустив офіційну гривню нижче 26 за долар

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 11 вересня на 7 копійок та встановив його на рівні 26,07 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,44 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5745 гривні.

Нагадаємо, 8 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,05-26,08 гривні за долар.

Економічна правда