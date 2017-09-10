Концепция развития "Нафтогаза" предусматривает возможность IPO – Коболев

Концепция корпоративного развития НАК "Нафтогаз", официально отправленная в Кабмин в июне, включает в себя такой элемент, как потенциальное IPO компании.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"В стратегии есть такой элемент, как потенциальное IPO "Нафтогаза". Разумеется, решение о выходе нашей компании на биржу может принять только Верховная Рада. Наша цель — подготовить компанию, чтобы у Верховной Рады был повод такое решение рассматривать в принципе. На это уйдет около трех лет активной работы", – указал он.

По словам Коболева, развитие фондового рынка Украины без качественных активов, "голубых фишек", невозможно: рынок никогда не будет развиваться, если вкладывать средства не во что.

"Можно сколько угодно строить механизмы, биржи, создавать правила, но если нет качественных компаний, в которые, например, Пенсионный фонд может вложить деньги, рынка не будет", – подчеркнул он.

Помимо этого, размещение акций "Нафтогаза" на бирже, по мнению Коболева, позволит обеспечить устойчивость контролирующих элементов корпоративного управления и прозрачность деятельности компании.

"Как сделать, чтобы завтра "Нафтогаз" снова не стал пользоваться услугами "РосУкрЭнерго", покупая газ у "Газпрома", или покупать оборудование у компаний-прокладок? Самый действенный инструмент — это разместить часть акций на бирже. Тогда частные миноритарные инвесторы просто не позволят этого сделать, все будет видно, как под микроскопом", – указал глава НАК.

"Какую биржу выбрать, какой процент акций размещать, делать — не делать, повторюсь, это будет решение не наше и даже не правительства, а Верховной Рады. Но подготовить компанию к этому, то есть довести качество управления до такого состояния, когда по указанию акционера в течение года можно сделать размещение, — это задача, которую мы предложили в стратегии", – заключил Коболев.

IPO (Initial Public Offering) - процедура публичного размещения акций акционерного общества для неограниченного круга инвесторов. При размещении акций компания становится публичной.