В Україні відсьогодні подорожчав алкоголь

Мінімальна роздрібна ціна на півлітрову пляшку горілки збільшена з 69,78 гривні до 79,55 гривні.

Відповідне постанова була ухвалена на засіданні Кабміну 9 серпня та набула чинності у суботу.

Згідно з постановою, мінімальні роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищилися з 348,9 грн до 397,76 грн/літр 100%-го спирту. Оптово-відпускні ціни на цей вид продукції підвищуються на 19,4% - до 268,67 грн/літр 100%-го спирту.

Мінімальні ціни на вина натуральні підвищені на 12% - до 37 грн за пляшку 0,7 л у роздрібній торгівлі, на кріплені вина і вермути - на 7%, до 45 грн, на шампанське за пляшку 0,7 л - на 13,3 %, до 79,19 грн.

Крім того, передбачено збільшення мінімальної оптово-відпускної ціни коньяку "три зірки" з нинішніх 336,22 грн за 1 літр 100%-го спирту до 386,98 грн, роздрібної - з 524,5 грн до 597,3 грн, "чотири зірки", відповідно, з 352,24 грн до 412,85 грн і з 599,5 грн до 645,17 грн, "п'ять зірок", відповідно, з 384,29 грн до 495,95 грн і з 599,5 грн до 692,6 грн.

Нагадаємо, востаннє уряд підіймав мінімальні ціни у листопаді 2016 року. Після того були підвищені акцизи на горілку на 20%, на коньяк на 17,6%, на кріплені вина – на 12%.

Економічна правда