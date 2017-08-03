OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости четверга, 3 августа.

О Nord Stream-2. Еврокомиссия утвердила свое предложение о получении мандата от государств-членов на проведение переговоров с Российской Федерацией по проекту "Северный поток-2".

О Приватбанке. В список претендентов на пост главы Приватбанка входит 230 человек.

О санкциях. Российская "Роснефть" и норвежская Statoil изменили формулировки в своих сообщениях, отнеся прежде именовавшиеся запасы сланцевой нефти к доманиковым отложениям известняковой породы.

НафтогазVSГазпром. "Нафтогаз" не планирует отменять иски в отношении российского Газпрома.

О Siemens. Немецкий концерн Siemens может потерять от 100 до 200 млн евро выручки в России из-за скандала с поставками турбин во временно оккупированный Крым.

Об учетной ставке. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 12,5% годовых.

Об МВФ. 3 августа Украина осуществит первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 450 миллионов долларов.

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