Statoil и "Роснефть" нашли возможность обойти санкции США - СМИ

Российская "Роснефть" и норвежская Statoil изменили формулировки в своих сообщениях, отнеся прежде именовавшиеся запасы сланцевой нефти к доманиковым отложениям известняковой породы.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, в 2014 году, когда Вашингтон ввел санкции за аннексию Крыма и агрессию РФ в Донбассе, Минфин США заявил, что "хочет воспрепятствовать развитию нефтедобычи из так называемых пограничных или нетрадиционных нефтяных ресурсов" (сланцевые месторождения - ред.).

По данным агентства, в пресс-релизе Statoil от 2013 года формулировка "shale" (сланцы) задним числом изменена на "limestone formation" (известняковые формации). В отличие от сланцевых запасов нефти разработка известняка для добычи нефти в рамках санкций США не запрещена.

Санкции запрещают западным компаниям помогать России в разработке "сланцевых резервуаров". Но в санкциях не были упомянуты менее известные формы "нетрадиционных месторождений".

Напомним, 18 августа "Роснефть" совместно со Statoil начали разведочные работы в норвежской части Баренцева моря.

Оператором проекта выступает компания Statoil. Организацию работ на лицензионном участке выполняет дочернее общество "Роснефти" - "РН Нордик Ойл АС".

Помимо "Роснефти" доступ к шельфу получила также российская нефтяная компания "Лукойл".

11 августа 2014 года Норвегия объявила о присоединении к санкциям ЕС против России. В частности, предусматривается ограничение экспорта отдельных категорий товаров для российской нефтяной отрасли.

Подобные поставки, а также осуществление финансирования в этой сфере, отныне требуют предварительного разрешения норвежских властей.

Также, "Роснефть" и Statoil имеют совместный проект по бурению в Охотском море.

Как сообщалось, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон об усилении санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

В конце июля законопроект почти единогласно поддержали обе палаты Конгресса.

Среди прочего, санкции предусматривают ограничение привлечения долга для энергетического, финансового секторов, а также добычи нефти. Запрет на поддержку российских проектов по добыче нефти нетрадиционных источников расширяется также на проекты за пределами России.

Россия, в свою очередь объявила об ответных мерах в отношении Вашингтона в связи с принятием в Конгрессе США законопроекта о санкциях против РФ.

С 1 сентября число сотрудников, работающих в дипломатических представительствах США в России, должно быть сокращено до 455 человек. Американским дипломатам также запретили пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном Бору.

30 июля президент России Владимир Путин пообещал выслать из страны 755 сотрудников американского посольства и консульств.

Экономическая правда