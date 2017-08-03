420 тысяч за еврономер: будут ли штрафовать всех "бляхаров"

Станут штрафы за нерастаможенные авто массовыми после решения Высшего админсуда? (Укр.)

Багатотисячні і навіть мільйонні штрафи за керування авто з іноземною реєстрацією — такі рішення останнім часом все частіше стали виносити українські суди.

Перші справи почали доходити до вищих судових інстанцій. Напередодні Вищий адміністративний суд зобов’язав українця заплатити 420 тисяч гривень та конфіскував його авто.

Ніхто не може назвати точну кількість машин на єврономерах ("на бляхах", як їх ще називають, — ЕП), які зараз їздять в Україні. За оцінками учасників автомобільного ринку, їх близько 1,5 мільйона. І тепер це питання не можуть обійти навіть перші особи держави.

У травні президент Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати всі незаконні схеми з ввезення авто з іноземною реєстрацією. Прем'єр Володимир Гройсман був більш обережним у висловлюваннях, назвавши це питання неоднозначним.

"Треба працювати, вести діалог, знаходити вихід з цієї ситуації… Але тут треба бути дуже і дуже виваженими", — сказав прем’єр.

Якби там не було, але проблема досі не вирішена, хоча у парламент протягом цього року вносився не один законопроект, покликаний її вирішити.

Чи стануть штрафи за нерозмитнені авто масовими та як вирішити цю проблему, розбиралася ЕП.

Що загрожує водіям "на бляхах"

Українці активно цікавляться тим як придбати автомобіль іноземної реєстрації за невеликі, порівняно з Україною, гроші та не сплатити всіх необхідних податків. "Схем" такого придбання машин пропонується чимало, але найбільш популярні два.

Перший — найбільш простий і поширений — ввезти авто в режимі транзиту та порушити передбачені законом строки. Мовляв один раз оштрафують та більше не зможуть. За такою схемою, громадянин України оформляє автівку на спеціально створену компанію в Литві, яка "передає" українцю право на користування легковиком за договором доручення на 50 років.

Термін перебування транзитної машини в країні становить 5-10 днів. Якщо більше, то на кордоні виписується штраф — 8,5 тис. грн. На території України ніхто за машиною не ганяється — у поліції немає доступу до баз Держфіскалслужби (ДФС), яка фіксує, які автівки перетинають кордон.

Другий — їздити на автівці друга-іноземця. За цією схемою громадянин ЄС завозить авто в Україну і передає (насправді продає, — ЕП) з довіреністю на покупця-українця. Правда, через рік іноземець знову повинен вивезти і ввезти свій автомобіль в Україну. Крім того, він зобов’язаний купувати у себе в країні поліс обов’язкового страхування — раз на півроку — і проходити техогляд.

Більш детально ЕП уже описувала відповідні способи завезення авто "на бляхах" в попередніх матеріалах.

При цьому в ДФС запевняють, що "схем" придбання транспортного засобу без сплати належних згідно законодавства податків і зборів в Україні не існує.

"Будь які дії з транспортними засобами іноземної реєстрації, що порушують чинне законодавство вказують на те, що громадянин навмисно ухиляється від сплати податків", — пояснюють фіскали.

За вказане діяння Митним кодексом, а саме статтею 485 "Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів" передбачено стягнення у вигляді 300% від суми несплачених податків.

Наприклад, пояснюють у ДФС, ви придбали автомобіль з об’ємом двигуна 1,6 літрів, бензин. За таке авто, залежно від стану, пробігу та інших факторів необхідно сплатити під час митного оформлення від 150 до 200 тисяч гривень.

Тобто у разі фіксації працівниками управління боротьби з митними правопорушеннями таких фактів власнику автомобіля доведеться сплатити до бюджету вже від 450 до 600 тисяч гривень штрафу.

У разі, якщо водій відмовляється платити, матеріали направляються до виконавчої служби і погашення штрафу здійснюється шляхом реалізації майна, що належить громадянину та його родині.

Це прецедент!

17 травня Вищий адміністративний суд України ухвалив перше рішення щодо водія авто з іноземними номерами, наклавши штраф у розмірі 420 тисяч грн і конфіскувавши машину.

Згідно з матеріалами справи, 17 березня 2015 року громадянин Азербайджану ввіз на територію України автомобіль Ford Tourneo в режимі тимчасового ввезення до одного року. Через рік було встановлено, що цим автомобілем керував українець. У нього була довіреність на право використання транспортного засобу на території України.

Вищий суд ухвалив, що громадянин України зобов'язаний сплатити 420 тисяч гривень — 300% від несплаченої суми митних платежів.

Рішення одразу викликало велику кількість запитань. Головне: чи стане це явище масовим?

Один з керівників громадської організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич у своєму відеозверненні, яке було опубліковано одразу після появи новини про штраф, назвав цей випадок неприємним прецедентом та закликав водіїв бути обережними.

"Прецедент у силовиків є. Буде достатньо нелегко зараз. Я не розумію, для чого це робить влада, для чого це роблять органи ДФС. Я так розумію, що якісь сили провокують конфлікт", — зазначив він.

Згодом в асоціації заспокоїли: "водій сам винен, він здійснив два порушення, які й призвели до таких наслідків".

"Що стосується цього випадку, то ми знаємо, що був водій, який їздив на авто європейської реєстрації в режимі тимчасового ввезення. Цей водій порушив термі. За рік він не забезпечив виїзд і заїзд авто назад за допомогою іноземця. По-друге, йому прийшла геніальна ідея — поміняти номери на машині на українські. Відповідно якби не ці порушення, людина б їздила нормально", — пояснює інший представник "Авто Євро Сили" Олександр Чернявський.

Не поділяє цю думку директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів Олег Назаренко: "У Вищому адміністративному суді створено прецедент, що митниця наклала штраф обґрунтовано, — якщо машину ввіз нерезидент, а їздить на ній резидент — це незаконно".

"Хоч у нас немає прецедентного права, але ми прекрасно розуміємо, що українські судді стежать за рішеннями Вищого адміністративного суду і в даному випадку це знаковий момент. Особливо знаковий для тих, хто досі думає, купити таку машину чи ні", — додає він.

В свою чергу Чернявський вважає, що такі рішення у майбутньому допоможуть поліцейським в одному — вимагати хабарі у водіїв, посилаючись на це рішення суду.

Як вирішити проблему

"На місці судів я б карав не громадян, а організаторів таких схем, які розповідають українцям, що це все законно та беруть гроші щоб завезти авто", — каже Назаренко.

Насправді, компанії, які займаються продажем нерозмитнених авто розповідають клієнтам, що ті стають власниками машин. Тим не менше, факт передачі грошей, як і перехід права власності на транспортний засіб жодним чином не реєструється.

На ділі покупець просто отримує автомобіль і довіреність. Тобто юридично "покупець" не має до транспортного засобу жодного відношення. Найчастіше машина належить якійсь іноземній фірмі. Наприклад, литовській.

Назаренко відзначає, що у цьому й криється найбільша проблема — за документами авто належить фірмі.

"Щоб його оформити за законом, треба спочатку поїхати в Литву і засвідчити у нотаріуса договір купівлі-продажу, при цьому литовська фірма, яка володіє авто, має сплатити відповідні податки", — пояснює він.

"У зв'язку з цим у мене є побоювання, що якщо навіть депутати приймуть рішення про можливу легалізацію, то ці фірми замість того, щоб оформляти договори купівлі-продажу і витрачати свої гроші, просто зникнуть", — додає Назаренко.

Адвокат Максим Лазарєв пояснює, що закон прямо не забороняє їздити на автомобілі з іноземною реєстрацією, але всі схеми ввезення таких транспортних засобів є "сірими".

"Якщо водія авто на іноземних номерах затримує поліція, йому необхідно пояснити, що він лише керує даним транспортним засобом на таких-то умовах і показати документи, які це підтверджують. Якщо водій буде доводити, що це його авто, поліцейський може викликати митника, який буде змушений скласти протокол про порушення митного кодексу", — каже він.

Назаренко вважає, що "проблему нерозмитнених авто варто вирішувати шляхом зниження податків на імпорт, тоді й схеми вигадувати не треба".

На початку минулого року у Раді був зареєстрований проект закону №5567, який був покликаний врегулювати використання автівок, що потрапляють до України за різними нелегальними схемами. Ініціаторами виступили 95 нардепів з різних фракцій.

У березні законопроект був відхилений профільним комітетом парламенту, оскільки він "суперечить рівності громадян, що придбали авто зі сплатою всіх податків".

Депутати пообіцяли розробити інший документ, який таки амністує тимчасово ввезені авто. Але "віз і нині там", кількість таких машин зростає і проблема набуває уже загрозливих масштабів.