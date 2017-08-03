Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 12,5%

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 12,5% годовых.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 12,5% годовых", - говорится в сообщении НБУ.

Сохранение учетной ставки на уровне 12,5% годовых утверждено решением правления НБУ от 3 августа 2017 года "О размере учетной ставки".

В НБУ отметили, что проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью нивелировать риски для достижения целей по инфляции.

Также, регулятор спрогнозировал дефляцию по итогам июля-августа.

"В июле с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция в месячном измерении, которая продлится в августе. Соответственно, показатели инфляции в годовом измерении постепенно будут приближаться к траектории, которую прогнозирует Национальный банк", - сообщили в НБУ.

Замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что международные резервы НБУ в июле сохранились на уровне 18 миллиардов долларов.

Следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 14 сентября 2017 года.

Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

Экономическая правда