На пост голови Приватбанку більше 200 претендентів

У список претендентів на пост глави Приватбанку входить 230 осіб.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на партнера Amrop Executive Search Ukraine Алекса Дайрабекова.

"У випадку з Приватбанком сукупний список по обох позиціях (люди, які відповідають вимогам клієнта і вписуються в загальну картину його бізнесу - ЕП) вже досяг 230-ти і продовжує зростати", - повідомив він.

"Ми отримали безпрецедентну підтримку від наших партнерів практично з усіх цікавлять нас країн: Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Польщі, Болгарії, Естонії, Литви, Латвії, Великобританії, Австрії, Канади. У лонглісте зараз представлені професіонали, що працюють в 27 країнах світу", - додав Дайрабеков.

Нагадаємо, компанія Amrop Executive Search Ukraine перемогла в тендері на підбір топ-менеджменту для Приватбанку.

26 червня стало відомо, що голова правління націоналізованого Приватбанку Олександр Шлапак подав у відставку.

Наглядова рада Приватбанку прийняв рішення про призначення виконуючим обов'язки голови правління банку Галину Пахачук.

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