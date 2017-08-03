Украина возвращает 450 миллионов долларов долга МВФ - НБУ

3 августа Украина осуществит первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 450 миллионов долларов.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передают "Українські новини".

По его словам, выплата будет осуществлена из золотовалютных резервов НБУ.

"Сегодня после выплаты резервы уменьшатся на эту сумму", - сказал он.

Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля 2017 года завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Национальный банк 5 апреля получил очередной транш МВФ в размере 1 млрд долл.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Украина, скорее всего, получит следующий транш кредита от МВФ и связанное с ним финансирование внешних доноров во втором полугодии 2017 года при условии прогресса в проведении земельной и пенсионной реформ.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

Напомним, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева рассказывала, что в 2017 году Украина должна выплатить около 2,6 млрд долларов по внешнему долгу.

По состоянию на июнь чистые валютные резервы НБУ составили 4,98 миллиарда долларов.

Как сообщалось, общий размер международных резервов НБУ в июле составил 18 миллиардов долларов.

После сегодняшнего погашения части долга их размер уменьшится примерно до 17,55 миллиарда долларов.