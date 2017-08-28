OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости понедельника, 28 августа.

О Дубневичах. Детективы НАБУ получили разрешение суда на изъятие документов, находящихся во владении НКРЭ по делу о манипуляции с объемами льготного газа.

О стали. Украина сократила производство стали на 12,9%, но поднялась в мировом рейтинге.

Об Охматдете. Госпредприятие "Укрмедпроектбуд" без открытых торгов заключило соглашение с "Риола-модуль лтд" на дополнительные соглашения по строительству лечебно-диагностического комплекса "Охматдет" за 198,15 млн гривен.

О Газпроме. Компания обратилась в Верховный Суд Украины с заявлением о пересмотре решения Высшего хозяйственного суда, которым тот отклонил кассационную жалобу компании на решение по взысканию с нее штрафа в общем размере 172 млрд гривен.

О бизнесменах. В Украине насчитывается 2,6 млн владельцев бизнесов на 1,5 миллиона компаний.

О Злочевском. Газодобывающая компания Эско-Пивнич, входящая в состав группы Burisma, начала импортировать природный газ.

О ГФС. Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская открыла производство на ДФС в связи с непредоставлением данных о компаниях, которым предоставляли налоговую рассрочку.

О Суркисах. Окружной админсуд Киева полностью удовлетворил иск 6 компаний, связанных с семьей Суркисов, к НБУ, Фонду гарантирования , Минфину и "Приватбанку" о признании противоправным решения о списании средств связанных лиц.

О черном импорте. Бюджет Украины по разным подсчётам недополучает от 25 до 70 миллиардов гривен в год из-за "черного" импорта.

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Десятки миллиардов теневого оборота, покровительство в правоохранительных органах и круговая порука: в западной Украине процветает организованное сообщество, которое обеспечивает всю страну контрабандными товарами.