Україна скоротила виробництво сталі, але піднялася в світовому рейтингу

Україна у липні 2017 року скоротила виробництво сталі на 12,9% в порівнянні з липнем 2016 року, однак піднялася з 14-го на 12-е місце в рейтингу 67 країн-основних світових виробників цієї продукції.

Рейтинг складений Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У липні зафіксовано зростання виплавки сталі в більшості країн першої десятки, крім Японії та РФ.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками липня виглядає наступним чином: Китай (74,021 млн тонн, зростання на 10,3%), Японія (8,588 млн тонн, падіння на 4,3%), Індія (8,362 млн тонн, зростання на 3,5%), США (7,071 млн тонн, зростання на 5,6%), Південна Корея (6,159 млн тонн, зростання на 2,3%), Росія (5,585 млн тонн, падіння на 8%), Німеччина (3,514 млн тонн, зростання на 3,6%), Туреччина (3,345 млн тонн, зростання на 27,8%), Бразилія (2,832 млн тонн, зростання на 1%) та Італія (2,120 млн тонн, зростання на 1,7%).

Далі йдуть Тайвань (КНР, 1,960 млн тонн, зростання на 5,5%), Україна (1,810 млн тонн, падіння на 12,9%), Мексика (1,725 ​​млн тонн, зростання на 1,9%), Іран (1,575 млн , зростання на 16,5%).

При цьому за результатами червня-2017 Україна перебувала на 14-місці з обсягом виплавки стали 1,593 млн тонн і падінні виробництва на 13% в порівнянні з червнем-2016. Перед нею на 11-му місці знаходився Тайвань (КНР, 1,930 млн тонн, зростання на 5,6%), на 12-му - Іран (1,785 млн тонн, зростання на 16,4%) і 13-м - Мексика (1,685 млн тонн, зростання на 1%).

В цілому в липні 2017 року 67 країн виробили 143,245 млн тонн сталі, що на 6,3% вище липня 2016 року.

За підсумками семи місяців 2017 року перша десятка країн-виробників сталі виглядає наступним чином: Китай (491,553 млн тонн, зростання на 5,1%), Японія (60,913 млн тонн, падіння на 0,2%), Індія (58,017 млн ​​тонн, зростання на 5,4%), США (47,748 млн тонн, зростання на 2,1%), Росія (40,495 млн тонн, падіння на 0,5%), Південна Корея (40,868 млн тонн, зростання на 3,5%), Німеччина (25,734 млн тонн, зростання на 1,9%), Туреччина (21,559 млн тонн, зростання на 13,6%), Бразилія (19,555 млн тонн, зростання на 10,6%) і Італія (14,471 млн тонн, зростання на 1,6%).

Україна знаходиться на 12-му місці (12,314 млн тонн, падіння на 15%).

В цілому в січні-липні 2017 року 67 країн виробили 977,321 млн тонн сталі, що на 4,6% вище січня-липня 2016 року.

За підсумками всього 2016 року в ТОП-10 увійшли: Китай (808,370 млн тонн, зростання на 1,2%), Японія (104,772 млн тонн, падіння на 0,3%), Індія (95,618 млн тонн, зростання на 7,4 %), США (78,619 млн тонн, падіння на 0,3%), Росія (70,8 млн тонн, падіння на 0,1%), Південна Корея (68,567 млн ​​тонн, падіння на 1,6%), Німеччина ( 42,082 млн тонн, падіння на 1,4%), Туреччина (33,163 млн тонн, зростання на 5,2%), Бразилія (30,212 млн тонн, падіння на 9,2%) і Україна (24,221 млн тонн, зростання на 5, 5%).

В цілому за 2016 рік 66 країн виробили 1,604 млрд тонн сталі, що на 0,7% більше, ніж за 2015 рік.