Контрабандная Украины: фейковые туристы и "мулы" заполонили западную границу

Десятки миллиардов гривень в год теневого оборота, покровительство в правоохранительных органах и круговая порука. В западной Украине процветает организованное сообщество, которое на промышленном уровне обеспечивает всю страну контрабандными товарами: от электроники и обуви до автозапчастей.

Западную границу Украины де-факто контролируют контрабандисты.

На этом фоне такие инициативы украинских торговцев электроникой как введение налога на посылки свыше 22 евро, изъятие зарубежных покупок украинцев, ценовой диктат производителей техники и продажа электроники по фискальным чекам выглядят не более чем борьбой с ветряными мельницами.

Для большинства жителей западных регионов контрабанда стала единственным способом заработка и жизненной философией, для сотрудников таможни — условием незаконного обогащения, а для предпринимателей — бизнес-моделью.

Контрабандисты создают для страны нулевую ценность, но через них ежегодно проходят миллиарды. Миллионам украинцев выгодно покупать контрабандные товары, потому что они на 30-50% дешевле официально ввезенных.

Лимит 500 евро в сутки

"За январь-июль 2017 года в рамках эксперимента по перечислению на реконструкцию дорог 50% от перевыполнения поступлений таможенных платежей ГФС обеспечила 8,11 млрд грн", — рассказывает и. о. председателя ведомства Мирослав Продан. Он контролирует налоговую и таможенную службу страны.

Однако эти 8,11 млрд грн — копейки по сравнению с десятками миллиардов, которые не поступают в государственную казну из-за неэффективной и откровенно коррупционной деятельности отдельных руководителей областных таможенных служб ГФС и отдельных таможенных постов ГФС.

Например, только с польско-украинской границы в бюджет в 2017 году не поступят примерно 9 млрд грн таможенных платежей. Причина — ГФС продолжает закрывать глаза на поистине грандиозную контрабанду.

Одна из ключевых схем "черного" импорта действует под прикрытием норм Таможенного кодекса. Эта норма разрешает без уплаты пошлин и НДС один раз в сутки завозить в Украину по суше или морю товары на сумму до 500 евро.

Эта норма применяется к "товарам, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины гражданами для личных, семейных и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности".

Однако в реальности смысл суточного лимита 500 евро давно свелся исключительно к коммерции или, проще говоря, к контрабанде. Только за первые шесть месяцев 2017 года и только из Польши в Украину по "лимиту 500 евро" было завезено товаров примерно на 22,5 млрд грн. Эту цифру легко высчитать.

Журналист "1+1 media" Евгений Плинский в апреле 2017 года провел подробное расследование схемы контрабанды по "лимиту 500 евро". Он направил в Минфин Польши официальный запрос. В запросе он попросил назвать количество так называемых бланков Tax free, по которым был ввезен товар из Польши в Украину.

Бланк Tax free — важный элемент в схеме контрабанды. Контрабандисты предъявляют бланк сотрудникам ГФС на границе как доказательство, что товар ввозится в личных целях. Сотрудники ГФС принимают такое "доказательство", но не бесплатно. За каждый бланк Tax free реальный владелец контрабандного товара платит представителям таможенного поста 20 грн.

В ответе польский Минфин написал, что за первую половину 2017 года на польско-украинской границе было зарегистрировано 1 438 963 бланков Tax free.

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"Учитывая, что все везут, подгоняя под 500 евро, можем посчитать, что за полгода в Украину по такой схеме только из Польши было ввезено товаров почти на 750 млн евро. За год получается 1,5 млрд евро", — говорит Плинский.

Одежда, обувь, электроника, компьютеры — все это, как следует из ответа польского Минфина, промышленными партиями без уплаты налогов при молчаливом согласии ГФС попадает на территорию Украины.

Фискалов не смущает, что одни и те же люди, которые живут в стране со средней зарплатой 236 евро, каждый день у них на глазах перевозят товар на 500 евро. Так происходит из месяца в месяц, из года в год.

Рентабельность 53%

Бизнес контрабандистов фантастически рентабелен. Они не только не платят НДС 20% и таможенную пошлину 10%, они даже получают денежную компенсацию. Польша им платит 23% от стоимости товара. Происходит это в рамках системы возврата суммы НДС, которая называется Tax free.

НДС возвращается за покупки, сделанные иностранными гражданами при выезде из страны, в которой они были приобретены. Система действует примерно в 50 странах мира, в частности, в Польше, Венгрии, Словакии.

Таким образом, если из Польши в коммерческих целях официально импортировать, например, телевизор стоимостью 500 евро, то в Украине его цена будет не менее 650 евро (500 евро + 20% НДС + 10% пошлина). Если же этот телевизор стоимостью 500 евро "импортировать" по действующей схеме, в Украине его цена составит 385 евро. Разница достигает 265 евро.

Разброс цен на контрабандную и легальную электронику виден на ресурсе сравнения цен. В качестве примера — телевизор Samsung UE49K5100.

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Ежедневно тысячи жителей приграничных областей выезжают в Польшу, Венгрию, Словакию. На расположенных вблизи от границы складах они получают товар в рамках лимита 500 евро и едут к границе с Украиной.

Многокилометровые автомобильные очереди в Украину — это не десятки тысяч туристов из стран Западной Европы спешат отдохнуть в Украине. Это "мулы" с украинским паспортом — они везут контрабанду. Каждый день эти люди тратят в очереди на выезд и въезд в Украину по 12 часов.

Чтобы не идти "порожняком" в Европу, они также контрабандой перевозят туда сигареты и водку. На обратном пути "мулы" свозят на приграничные склады в Украине одежду, обувь, электронику, компьютеры.

Оттуда товар развозят по всей стране. Затем контрабандный товар продают через множество интернет-магазинов, где конечным продавцом выступает физическое лицо-предприниматель на едином налоге.

Бюджет теряет 25-70 млрд грн

Официальные импортеры электроники и обуви на условиях анонимности подтвердили ЭП существование описанной схемы. Они подчеркивают общественную опасность процессов, происходящих на западной таможне.

Во-первых, искажается конкуренция между легальными импортерами, которые платят НДС и пошлину, и недобросовестными импортерами, которые такие налоги не платят. Это стимулирует переход добросовестных импортеров в тень.

Во-вторых, госбюджет ежегодно недополучает 25-70 млрд грн.

Анализ фискального эффекта схем уклонения от налогообложения

Схема Налоги, которые схема позволяет не платить Объемы, млрд грн в год Потери бюджета, млрд грн в год Офшорные схемы Налог на прибыль (НП) 260-320 50-65 Фиктивное предпринимательство НП + НДС + ЕСВ + НДФЛ 40-50 12-15 Формирования схемного налогового кредита НДС 50-60 10-12 Нарушение таможенных правил и контрабанда НДС + пошлины 80-230 25-70 Общие потери НДС 60 Общие потери 97-162 Контрафакт НП + НДС + акцизные налоги 10* Обналичивание через ФЛП НП + НДС + ЕСВ + НДФЛ 3-7 0,7-3 ФЛП вместо найма ЕСВ + НДФЛ 10 2,5-5 Занижение выручки ЕН 18-20 1-1,5 Общие потери по УСН 4,2-9,5

*c акцизами

Источник: Институт социально-экономической трансформации

Это соизмеримо с размерами ежегодных государственных расходов на оборону.

Зарубежный производитель получает преимущество в ущерб отечественному производителю, который находится под прессом 20% НДС. Иностранным инвесторам нет смысла вкладывать средства в развитие производства в страну, куда можно ввозить готовые товары без налогообложения.

Формируется паразитирующий слой жителей приграничных районов. Эти жители только перемещают товары и не создают в стране добавленную стоимость.

"Об объемах "черного" импорта можно говорить, сравнивая объемы официального импорта и объемы рынка, которые определяют авторитетные аналитические компании GfK и IDC. По разным группам товаров доля "черного" импорта составляет 30-40%", — говорит участник рынка.

ГФС снимает с себя ответственность

ЭП обратилась с запросом в Государственную фискальную службу. Редакция просила сообщить количество бланков Tax free, которое ГФС зарегистрировала за первые шесть месяцев 2017 года на границе Польши и Украины.

Среди других вопросов — сколько человек служба изобличила в перемещении коммерческих товаров под видом товаров для личного пользования, сколько разоблачила физлиц-предпринимателей и юрлиц, которые продают перемещенные в Украину товары в коммерческих целях под видом личных.

Пресс-служба ГФС проигнорировала вопросы редакции. Вместо ответа на поставленные вопросы фискальная служба сообщила, что, по ее данным, существуют три наиболее распространенные способа незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины. Схемы с Tax free среди них нет.



1. Перемещение ограниченных или запрещенных товаров через зоны упрощенного таможенного контроля, статья 471 Таможенного кодекса (ТК).



2. Недекларирование, то есть незаявление по установленной форме точных сведений о наличии, наименовании и количестве товаров, статья 472 ТК.

3. Перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля, статья 483 ТК, в том числе физическое сокрытие товаров в тайниках и хранилищах.

По данным ГФС, Волынская, Львовская и Закарпатская таможни за первое полугодие 2017 года выявили 509 правонарушений по статье 471 ТК на сумму почти 13 млн грн, 339 правонарушений по статье 472 ТК на сумму более 10 млн грн и 252 правонарушения по статье 483 ТК на сумму почти 42 млн грн.

По поводу дробления коммерческих партий товаров и безналогового провоза в рамках суточного лимита 500 евро ГФС написала, что "таможням западного региона указано на необходимость проведения комплексных мероприятий усиленного контроля над перемещением гражданами через таможенную границу Украины товаров, которые имеют характерные признаки измельченных партий".

Между тем, руководству таможни западных регионов и так хорошо известно об этой схеме. Однако бороться с ней главный налоговый орган страны не может и фактически снимает с себя ответственность. На официальной странице Facebook представитель ГФС в Волынской области пишет следующее.

"Каждое физлицо в течение суток имеет право ввозить в Украину товары, кроме подакцизных, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро, а суммарный вес — 50 кг. Сведения о фактурной стоимости ввозимых товаров содержатся в кассовых или товарных чеках.

Однако распространена практика, когда пассажиры одного микроавтобуса перевозят одинаковый товар в значительном количестве. Чтобы доказать, что товар не ввозится в коммерческих целях, граждане добавляют к чекам бланки Tax Free, по которым можно идентифицировать владельца товара.

Таким образом, граждане документально доказывают, что товар действительно принадлежит пассажирам микроавтобуса. В таком случае работники таможни не имеют оснований не пропустить товар на территорию Украины".

Иными словами, госструктура, на которую Кабмин возложил задачу по контролю за соблюдением налогового и таможенного законодательства, а закон наделил правом проведения оперативно-разыскных мероприятий, не может разоблачить грандиозную схему уклонения от уплаты НДС и таможенных пошлин.

Роскошная жизнь сотрудников таможни

"Местная власть причастна к обеспечению этих схем — существованию складов, переброске грузов. В этих схемах участвуют все приграничные регионы и все города. Все знают, где находятся склады, кто возит, кто перебрасывает, кто перегружает, кто с этого что имеет", — утверждает журналист "1+1 media".

Как же так получается, что руководство таможенной службы ГФС знает о схеме контрабанды, но разводит руками и говорит, что все в рамках закона? Возможно, ответ на этот вопрос кроется в декларациях начальников и заместителей таможенных постов Волынской, Львовской и Закарпатской таможен ГФС.

Эти чиновники получают зарплату 5-10 тыс грн в месяц, но некоторые из них декларируют дорогие автомобили, десятки тысяч долларов и сотни тысяч гривень сбережений, квартиры, дома, земельные участки и почти миллионные ежегодные доходы от предпринимательской деятельности своих жен.

Еще более роскошно живут руководители областных таможен, которым подчиняются начальники таможенных постов. Особенно выделятся заместитель начальника Волынской таможни, начальник управления по борьбе с таможенными правонарушениями Леонид Негрич. С зарплатой 5 тыс грн он в сентябре 2016 года купил автомобиль Range Rover Sport 2013 года выпуска за 1,8 млн грн.

Фамилии и декларации чиновников, отвечающих за соблюдение таможенного законодательства в Волынской, Львовской и Закарпатской областях

Формирует властную вертикаль ГФС премьер-министр Владимир Гройсман вместе с министром финансов Александром Данилюком. Именно они несут политическую ответственность за потери бюджета от работы схемы с Tax free и за возможное незаконное обогащение некоторых сотрудников ГФС.

Вызывает удивление информационный вакуум со стороны областных подразделений прокуратуры и СБУ в Волынской, Львовской и Закарпатской областях относительно борьбы с коррупцией и незаконным обогащением в ГФС.

На момент подготовки статьи Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины не ответили на запросы ЭП относительно количества уголовных дел, которые они ведут в отношении сотрудников таможни ГФС в Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

Как быть и что делать

В парламенте лежит законопроект №6755 об изменениях в Таможенный кодекс.

Вместо суточного лимита он устанавливает месячный лимит 500 евро на провоз товара по суше и морю и 150 евро — на пересылку товаров. Этот проект должен быть принят парламентом в первый рабочий день после каникул.

Не вызывает сомнений, что в текущем организационном состоянии таможенная служба, да и вся ГФС, существовать дальше не может.

Пока на месте таможенной и фискальной службы не появятся принципиально новые госструктуры с новым руководством, персоналом и принципами работы, а их деятельность не будет основана на прозрачных и мощных электронных информационных системах, госбюджет будет терять до 200 млрд грн каждый год.

И никакие корректировки Таможенного кодекса не помогут.