Більше 2,5 мільйона українців — власники бізнесів
В Україні налічується 2662353 власників бізнесів на 1,5 мільйона компаній.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.
Серед найбільших власників - Рінат Ахметов (303 компанії), Петро Порошенко (76), Дмитро Фірташ (72) та Ігор Коломойський (45).
"Дані про власників компаній відтепер доступні в Opendatabot. Раніше такий пошук був можливий тільки на сайті ЄДР за 54 гривні. В нас ця функція - безкоштовна", - розповідає засновник проекту Opendatabot Олексій Іванкін.
"Дані про власників компанії допомагають знизити ризики при роботі з контрагентами. За допомогою цієї інформації можна знайти, якими ще компаніями володіла ця людина, і, відповідно, зробити висновки щодо репутації її компаній", - розповідає юрист Микита Підгайний.
Нагадаємо, що Україна відкрила дані про бенефіціарів компаній та стала першою країною у світі, яка приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників - ініціативи Transparency International щодо сприяння прозорості й запобігання корупції.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.