Burisma Злочевского начала поставки природного газа

Газодобывающая компания Эско-Пивнич, входящая в состав группы Burisma, начала импортировать природный газ.

Об этом Enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95.

В середине августа компания оформила импорт около 5 млн кубометров, основной объем газа зашел через Венгрию, небольшая часть - через Словакию.

Поставщиком является швейцарская Axpo Trading AG, которая последние два года продает газ целому ряду других украинских компаний, в частности государственному Нафтогазу.

Эско-Пивнич с мая регулярно выставляет природный газ (по 5-7 млн кубов) на электронные торги на Украинскую энергетическую биржу.

Компания Эско-Пивнич входит в Burisma Holdings, подконтрольный экс-министру экологии времен Януковича Николаю Злочевскому. В целом Burisma владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, 99% добычи приходится на природный газ.

Совокупный объем добычи природного газа в 2016 году составил более 1 млрд кубометров.

В ноябре 2016 года ГПУ закрыла дело против Злочевского, которого подозревали в незаконном обогащении, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура обвиняла Злочевского в незаконном обогащении.

В начале года компания "Burisma" сообщила о закрытии уголовных дел против группы и ее президента Злочевского.

В компании пояснили, что "это результат взаимной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры и Burisma Group". По данным компании, в результате проверки ее работы было доплачено 180 млн грн налоговых платежей.

В начале июня в Монако прошел энергетический форум, организованный компанией Burisma. На форум прибыл вице-премьер Владимир Кистион, заместитель министра энергетики Наталья Бойко и народный депутат от БПП Нина Южанина.

Последняя в ответ на критику об этичности совместных мероприятий с министром беглого Виктора Януковича ответила, что не узнала Злочевского.