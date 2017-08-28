Burisma Злочевского начала поставки природного газа
Газодобывающая компания Эско-Пивнич, входящая в состав группы Burisma, начала импортировать природный газ.
Об этом Enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95.
В середине августа компания оформила импорт около 5 млн кубометров, основной объем газа зашел через Венгрию, небольшая часть - через Словакию.
Поставщиком является швейцарская Axpo Trading AG, которая последние два года продает газ целому ряду других украинских компаний, в частности государственному Нафтогазу.
Эско-Пивнич с мая регулярно выставляет природный газ (по 5-7 млн кубов) на электронные торги на Украинскую энергетическую биржу.
Компания Эско-Пивнич входит в Burisma Holdings, подконтрольный экс-министру экологии времен Януковича Николаю Злочевскому. В целом Burisma владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, 99% добычи приходится на природный газ.
Совокупный объем добычи природного газа в 2016 году составил более 1 млрд кубометров.
В ноябре 2016 года ГПУ закрыла дело против Злочевского, которого подозревали в незаконном обогащении, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Напомним, ранее Генеральная прокуратура обвиняла Злочевского в незаконном обогащении.
В начале года компания "Burisma" сообщила о закрытии уголовных дел против группы и ее президента Злочевского.
В компании пояснили, что "это результат взаимной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры и Burisma Group". По данным компании, в результате проверки ее работы было доплачено 180 млн грн налоговых платежей.
В начале июня в Монако прошел энергетический форум, организованный компанией Burisma. На форум прибыл вице-премьер Владимир Кистион, заместитель министра энергетики Наталья Бойко и народный депутат от БПП Нина Южанина.
Последняя в ответ на критику об этичности совместных мероприятий с министром беглого Виктора Януковича ответила, что не узнала Злочевского.
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