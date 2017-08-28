Бюджет теряет до 70 миллиардов гривен в год из-за "черного" импорта

Бюджет Украины по разным подсчётам недополучает от 25 до 70 миллиардов гривен в год из-за "черного" импорта.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Как сообщается, кроме финансовых потерь, искажается конкуренция между легальными импортерами, которые платят НДС и пошлину, и недобросовестными импортерами, которые такие налоги не платят. Это стимулирует переход добросовестных импортеров в тень.

Детальнее читайте в статье: Контрабандная Украина: фейковые туристы и "мулы" заполонили западную границу