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Омбудсмен открыл производство на ДФС

Понедельник, 28 августа 2017, 12:51

Омбудсмен по правам человека Валерия Лутковская открыла производство на ДФС в связи с непредоставлением данных о компаниях, которым предоставляли налоговую рассрочку.

Об этом стало известно из документов, которые предоставил ЭП эксперт по вопросам противодействия коррупции Глеб Каневский.

 

Напомним, в Государственной фискальной службе заявили, что "не могут", а не "не хотят" раскрывать компании, которым предоставляли налоговую рассрочку.

Ранее, 21 июля, появилась информация о том, что Государственная фискальная служба отказалась раскрыть информацию о компании, которым оказывалась налоговая рассрочка в 2015-2016 годах.

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ГФС
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