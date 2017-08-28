Омбудсмен открыл производство на ДФС

Омбудсмен по правам человека Валерия Лутковская открыла производство на ДФС в связи с непредоставлением данных о компаниях, которым предоставляли налоговую рассрочку.

Об этом стало известно из документов, которые предоставил ЭП эксперт по вопросам противодействия коррупции Глеб Каневский.

Напомним, в Государственной фискальной службе заявили, что "не могут", а не "не хотят" раскрывать компании, которым предоставляли налоговую рассрочку.

Ранее, 21 июля, появилась информация о том, что Государственная фискальная служба отказалась раскрыть информацию о компании, которым оказывалась налоговая рассрочка в 2015-2016 годах.