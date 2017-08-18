OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости пятницы, 18 августа.

О ДТЭК. Ахметов прикупил еще по 25% "Киевэнерго" и "Захидэнерго". Первое по стартовой цене, второе - на 20% дороже.

Инвестиционная группа "Конкорд Капитал" также претендовала на покупку акций "Захидэнерго".

Опять об Ахметове. Украина восстанавливает СРП с Vanco Ахметова и использует его в суде против РФ.

О НАБУ. Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что антикоррупционное бюро подвергается давлению из-за расследования по "Роттердам +".

Об "Укроборонпроме". По результатам проверок были выявлены факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами на сотни миллионов гривен.

О тарифах. Кабмин снизил норму потребления газа без счетчиков на 25%.

Об Одесском НПЗ. Кабмин передал его в управление Фонда госимущества.

О Тигипко. Он покупает неплатежеспособный банк "Новый".

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