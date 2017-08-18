Кабмін знизив норму споживання газу без лічильників на 25%

Кабінет Міністрів знизив на 25% норми користуванням газопостачанням без наявності лічильників.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Так, за наявності газової плити й централізованого гарячого водопостачання норму знижено з 4,4 до 3,3 куб. м на одну людину за місяць.

За відсутності централізованого гарячого водопостачання й газового водонагрівача норму знижено з 7,1 до 5,4 куб. м, а за наявності газового водонагрівача - з 14 до 10,5 куб. м.

У період відсутності централізованого гарячого водопостачання норма споживання природного газу на плиту буде встановлена в 5,4 куб. м на людину за місяць.