Тігіпко купує неплатоспроможний банк "Новий"
Фонд гарантування укладе договір з ТАСкомбанк на виведення з ринку неплатоспроможного банку "Новий".
Про це повідомляється на сайті Фонду гарантування.
Відзначається, що з 18 серпня Фонд призупиняє виплати вкладника банку для завершення повного технологічного циклу формування переліку вкладників.
ТАСкомбанку будуть передані всі права і обов'язки боржника перед кредиторами і вкладниками банку "Новий" щодо повернення грошових коштів та сплати відсотків за договорами банківського рахунку / вкладу.
Він отримає всі зобов'язання перед 1-8 чергами кредиторів, а також частина зобов'язань перед 9-й чергою кредиторів.
Нагадаємо, 12 червня банк повідомляв про своє бажання самоліквідуватися.
14 липня НБУ визнав банк "Новий" неплатоспроможним.
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