Тігіпко купує неплатоспроможний банк "Новий"

Фонд гарантування укладе договір з ТАСкомбанк на виведення з ринку неплатоспроможного банку "Новий".

Про це повідомляється на сайті Фонду гарантування.

Відзначається, що з 18 серпня Фонд призупиняє виплати вкладника банку для завершення повного технологічного циклу формування переліку вкладників.

ТАСкомбанку будуть передані всі права і обов'язки боржника перед кредиторами і вкладниками банку "Новий" щодо повернення грошових коштів та сплати відсотків за договорами банківського рахунку / вкладу.

Він отримає всі зобов'язання перед 1-8 чергами кредиторів, а також частина зобов'язань перед 9-й чергою кредиторів.

Нагадаємо, 12 червня банк повідомляв про своє бажання самоліквідуватися.

14 липня НБУ визнав банк "Новий" неплатоспроможним.