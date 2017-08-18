Всі розділи
Укр / Рус

Тігіпко купує неплатоспроможний банк "Новий"

П'ятниця, 18 серпня 2017, 18:50

Фонд гарантування укладе договір з ТАСкомбанк на виведення з ринку неплатоспроможного банку "Новий".

Про це повідомляється на сайті Фонду гарантування.

Відзначається, що з 18 серпня Фонд призупиняє виплати вкладника банку для завершення повного технологічного циклу формування переліку вкладників.

ТАСкомбанку будуть передані всі права і обов'язки боржника перед кредиторами і вкладниками банку "Новий" щодо повернення грошових коштів та сплати відсотків за договорами банківського рахунку / вкладу.

Він отримає всі зобов'язання перед 1-8 чергами кредиторів, а також частина зобов'язань перед 9-й чергою кредиторів.

Нагадаємо, 12 червня банк повідомляв про своє бажання самоліквідуватися.

14 липня НБУ визнав банк "Новий" неплатоспроможним.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Тігіпко банк
Матеріали за темою
Вагони заводу Тігіпка для "Укрзалізниці" подорожчали на третину - ЗМІ 6 серпня 2017, 12:50
Банк Тігіпка в 30 разів збільшив чистий прибуток 1 серпня 2017, 13:55
"Діамантова" угода: як Тігіпко надбав борги Жванії та Мартиненка 26 червня 2017, 09:30
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті