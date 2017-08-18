Ахметов прикупив ще по 25% "Київенерго" та "Західенерго"

Компанія Ornex, що входить до групи СКМ олігарха Ріната Ахметова, придбала по 25% акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" і ПАТ "Київенерго", виставлених на продаж Фондом державного майна.

Про це повідомляє прес-служба СКМ.

"Ціна 25% акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" становила 417,163 млн гривень (що на 69,58 млн гривень більше стартової вартості). За 25% акцій ПАТ "Київенерго" сплачено 759,633 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Таким чином структури Ахметова наразі контролюють 97,3% акцій "Київенерго" та 96% акції "Західенерго".

Як повідомлялося, Фонд на аукціоні 16 серпня реалізував 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго".

Покупець – також компанія Ornex. Оскільки вона була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні, пакет акцій "ДТЕК Донецькобленерго" було реалізовано за стартовою ціною - 143,8 млн гривень.

Торги відбулися на фондовій біржі "Іннекс".



Заплановані цього самого дня - 16 серпня – аукціони з продажу 25% акцій ПАТ "Донбасенерго" і 25% акцій ПАТ "Сумиобленерго" не відбулися через відсутність заявок.

З цієї ж причини 15 серпня не відбувся аукціон із продажу 25% акцій ПАТ "Одесаобленерго" на Українській біржі.

Повторний аукціон із продажу 25% акцій "Одесаобленерго" заплановано на 22 серпня, "Донбасенерго" і "Сумиобленерго" - 23 серпня. Організатори торгів ті самі.

Окрім цього, 31 серпня на ПФТС заплановано ще два аукціони: з продажу 25% акцій ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" і ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго".

Економічна правда