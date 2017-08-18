Україна відновлює УРП з Vanco Ахметова і використає його в суді проти РФ

Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) скасувала рішення від червня 2008 року про скасування державної реєстрації угоди з Vanco Prykerchenska про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки шельфу Чорного моря.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що при розгляді цього питання заступник голови МЗС Олена Зеркаль вказала на необхідність прискорити виконання всіх положень мирової угоди між Україною та Vanco Prykerchenska для підготовки позову України до Міжнародного суду ООН проти РФ про порушення положень Конвенції ООН з морського права.

Міжвідомча комісія з УРП також доручила міжвідомчій робочій групі в 30-денний термін внести пропозиції щодо нової редакції УРП з Vanco Prykerchenska.

Як відомо, енергохолдинг "ДТЕК" українського олігарха Ріната Ахметова 27 листопада 2012 року підписав договір купівлі акцій Vanco Ukraine Ltd (Британські Віргінські о-ви), що дасть змогу збільшити частку в цій компанії з 25,5% до понад 50%. На думку поінформованих джерел, таким чином Ахметов лише легалізував свою причетність до компанії, хоча від самого початку володів нею.

Нагадаємо, нещодавно влада відновила ліцензію Vanco на розробку шельфу.

Як повідомлялося, за даними Комісії з захисту конкуренції Сербії, найбільший вертикально інтегрований енергохолдинг України ДТЕК Ріната Ахметова купує Vanco Ukraine (Британські Віргінські острови).

За повідомленнями багатьох ЗМІ, Ахметова з самого початку асоціювали з Vanco International, але з якихось причин найбагатший олігарх країни не визнавав свою причетність до компанії.

Vanco International, 100% "дочка" компанії Vanco Energy Company (США), у квітні 2006 року була визнана переможцем конкурсу на право укладання угоди про розподіл продукції, видобуток якої буде вестися на шельфі Чорного моря в межах Прикерченської нафтогазоносної ділянки.

За повідомленнями багатьох ЗМІ, Ахметова з самого початку асоціювали з Vanco International, але з якихось причин найбагатший олігарх країни не визнавав свою причетність до компанії.

У жовтні 2007 Vanco Int. віддала права та обов'язки за УРП компанії Vanco Prykerchenska, створеній у серпні 2007 року.

Власниками Vanco Prykerchenska з рівною пайовою участю є Vanco Int., ДТЕК, Shadowlight Investments Limited російського бізнесмена Євгена Новицького, а також компанія Integrum Technologies Limited.

Влада уряду Юлії Тимошенко в 2008 році вийшла з УРП (розірвавши угоду), після чого Vanco звернулася в міжнародний арбітраж, одночасно продовжуючи пропонувати уряду України відновити співпрацю в рамках УРП. Причиною розриву називали те, що Тимошенко не хотіла віддавати шельф Рінату Ахметову.

Після приходу до влади президента Віктора Януковича уряд Миколи Азарова у квітні 2011 року схвалив угоду з Vanco Prykerchenska, доручивши внести зміни в договір про розподіл вуглеводнів.