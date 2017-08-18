Кому война, а кому мать родна: как выводились средства из "Укроборонпрома"

Оборонные предприятия страны погрязли в коррупции и финансовых злоупотреблениях. Набеги контролеров не помогут. Сектор должен стать составной частью обеспечения безопасности государства, а не источником получения прибыли для госбюджета. (Укр.)

На фоні російської агресії на сході України армія та оборонний сектор країни останніми роками почали отримувати рекордні бюджети. У 2017 році на оборону держава повинна витратити рекордні 5,2% ВВП.

Проте щодо ефективності використання таких бюджетів є чимало запитань. Протягом останніх років за допомогою різних незаконних інструментів з підприємств сектора були виведені сотні мільйонів гривень.

У розпорядження ЕП потрапили документи, які пояснюють, у який спосіб виводилися кошти з підприємств та яких збитків зазнала держава.

Об'єднана годівничка

"Укроборонпром" — це об'єднання десятків державних підприємств різних галузей у сфері оборонної промислової.

До складу концерну входить важливе підприємство — "Укрспецекспорт", яке експортує продукцію української оборонної галузі. Недавно до концерну увійшла інша відома компанія — ДП "Антонов".

Концерн майже повністю контролюють люди президента Петра Порошенка.

З 2014 року концерном керує Роман Романов. Фізик-педагог за освітою, до свого призначення в "Укроборонпром" Романов був дилером корпорації "Богдан" у Херсонській області, а під час президентських виборів 2014 року очолював штаб Порошенка в області.

Великий вплив на концерн має давній бізнес-партнер Порошенка Олег Гладковський, який наразі є першим заступником Секретаря РНБО. Детально про вплив команди президента на державний концерн раніше писала "Українська правда".

Розмови про корупцію у системі "Укроборонпрому" — не новина. Як повідомив сам Порошенко, за підсумками перевірок службою безпеки концерну були відсторонені 25 керівників державних підприємств і попереджене розкрадання 631 млн грн.

Проте, у розпорядженні ЕП є лист Державної аудиторської служби (ДАС) на адресу Мінекономрозвитку, який свідчить про те, що внутрішня служба безпеки концерну попередила далеко не всі зловживання.

Зважаючи на результати перевірок, про які піде мова далі, ДАС порадила міністерству розглянути питання про доцільність роботи концерну у формі державного об'єднання.

Нове керівництво — старі методи

У листі ДАС до Мінекономрозвитку зазначається, що впродовж 2014-2016 років у плановому порядку були проведені державні фінансові аудити та ревізії діяльності дванадцяти підприємств-учасників ДК "Укроборонпром".

За результатами перевірок виявлені факти фінансових порушень та неефективного управління ресурсами на 557,8 млн грн. "Насамперед — через маніпулювання процесом формування фінансових результатів для мінімізації сплати податків та відрахувань до бюджету", — зазначається у листі ДАС.

Виявлені проблеми типові для державних підприємств. Були випадки реалізації продукції за цінами, нижчими від собівартості, не виконувалися договірні зобов'язання, що призводило до утворення боргів та застосування штрафів.

Цифри у звіті аудиторської служби могли бути значно більшими, проте деякі підприємства ДАС не змогла перевірити через відсутність звітності.

"Ревізія фінансово-господарської діяльності ДП "Харківське державне авіаційне підприємство" за 2013-2016 роки у квітні 2017 року не проведена через відсутність ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової звітності лише за третій квартал 2016 року. Про це повідомлені НАБУ та міліція", — йдеться в листі.

Найбільші порушення виявлені у компанії "Укрспецекспорт" та на її дочірніх підприємствах: "Промоборонекспорт", "Укрінмаш", "Таско-експорт", "Прогрес", "Спецтехноекспорт", "Укроборонсервіс".

Служба також встановила порушення, які призвели до втрати активів та неефективних витрат ресурсів на загальну суму понад 685 млн грн.

Так, підприємства втратили активи більш ніж на 130 млн грн через відсутність контролю за виконанням контрактів на придбання та реалізацію майна, неповернення попередньої оплати, відсутність штрафів за невиконання договорів.

Пропадали державні гроші і в банках-банкрутах. Понад 92 млн грн підприємства розмістили у банках ВАБ, "Фінанси та кредит", Інтербанк, Трансбанк. Ці фінансові установи перебувають у стані ліквідації, а підприємства віднесені до сьомої черги кредиторів. Це означає, що дані кошти вони вже не повернуть.

Схема працює так: керівник державного підприємства розміщає кошти у банку, який невдовзі збанкрутує, після чого банкіри виводять гроші та ділять вигоду. Також є випадки, коли кошти просто розміщуються під неринковий низький процент, а маржа ділиться між банкірами та керівниками підприємств.

Традиційно український оборонний сектор обслуговується у державному Укрексімбанку, де повинні були лежати і кошти зазначених підприємств.

Крім того, дочірні підприємства "Укрспецекспорту", маючи право самостійно експортувати й імпортувати військове та спеціальне майно, залучали до справи посередницькі структури. Через це підприємства втратили 5,1 млн грн.

Як сказано у листі ДАС, дочірні підприємства "Укрспецекспорту" і сама компанія у 2016 році здійснювали витрати, не передбачені фінансовими планами, а ДП "Таско-експорт" взагалі витратило понад 533 млн грн за відсутності фінпланів.

Крім цього, у 2014-2015 роках Держфінінспекція двічі проводила ревізії "Укроборонпрому", які виявили фінансові порушення та факти неефективного витрачання ресурсів на загальну суму понад 500 млн грн.

ДАС встановила, що компанія не виконує власний статут, оскільки погоджувані концерном ціни на військові товари для спеціальних експортерів не містили документального обґрунтування з огляду на попит на зовнішніх ринках.

Замість підсумку

Керівники держави визнають: на державних підприємствах крадуть, проте наполягають, що з цим активно борються. Виступаючи в липні на Львівському бронетанковому заводі, Порошенко повідомив про 41 порушену кримінальну справу за підсумками роботи внутрішньої служби безпеки концерну.

Проте, як відомо, в Україні порушується багато кримінальних справ, але до реальних обвинувачуваних вироків та компенсацій державі доходить рідко. ЕП звернулася до "Укроборонпрому" з проханням розповісти, скільки вироків отримали корупціонери, але на момент публікації матеріалу відповіді не отримала.