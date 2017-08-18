Держава продала 25% "Західенерго": ціна зросла на 20% від стартової

Фонд державного майна продав 25% акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" за 417,163 млн гривень.

Торги відбулися на Фондовій біржі ПФТС.

Під час аукціону було реалізовано 3,197 млн акцій за ціною 130,46 грн за штуку – вище за стартову ціну на 20%. На купівлю 25% акцій компанії було 2 претенденти.

Торги відбулися на Фондовій біржі ПФТС.

Покупець наразі невідомий.

До складу "ДТЕК Західенерго" входять Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС і Добротвірська ТЕС, а також сервісні підприємства Галременерго, Львівенергоспецремонт, Львівенергоавтотранс, Западенергопоставка.

ДТЕК олігарха Ріната Ахметова спільно з афілійованими компаніями володіє 70,91% акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго".

Як повідомлялося, Фонд на аукціоні 16 серпня реалізував 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго".

Покупець – компанія Ornex, що входить до групи СКМ Ріната Ахметова. Оскільки вона була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні, пакет акцій "ДТЕК Донецькобленерго" було реалізовано за стартовою ціною - 143,8 млн гривень.

Торги відбулися на фондовій біржі "Іннекс".



Заплановані цього самого дня - 16 серпня – аукціони з продажу 25% акцій ПАТ "Донбасенерго" і 25% акцій ПАТ "Сумиобленерго" не відбулися через відсутність заявок.

З цієї ж причини 15 серпня не відбувся аукціон із продажу 25% акцій ПАТ "Одесаобленерго" на Українській біржі.

Повторний аукціон із продажу 25% акцій "Одесаобленерго" заплановано на 22 серпня, "Донбасенерго" і "Сумиобленерго" - 23 серпня. Організатори торгів ті самі.

Окрім цього, 31 серпня на ПФТС заплановано ще два аукціони: з продажу 25% акцій ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" і ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго".

Економічна правда