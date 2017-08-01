OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости вторника, 1 августа.

О Канаде. С ней у нас теперь Зона свободной торговли. Официально с 1 августа. Президент назвал это "окном колоссальных возможностей".

О госбюджете. Порошенко подписал изменения. Доходы планируется увеличить, узнайте на сколько.

О пенсионной реформе. По словам замминистра социальной политики, на ее реализацию в 2018 понадобится дополнительно 40 миллиардов гривен.

О газе. Транзит российского газа на территории Украины вырос на 22,8% и достиг рекордного за последние 6 лет уровня.

Об угле. Украина переплатит за уголь из США, но тем самым поддержит американских шахтеров.

Об Укрнафте. Компания подала в суд на Кабинет министров.

Об ОПЗ. Одесский припортовый завод сократил чистый убыток вдвое. Но чистый доход также сократился.

О МАУ. Антимонопольный комитет заявляет, что МАУ получала непрозрачные скидки от аэропорта "Борисполь".

О Bitcoin. Из-за спора между владельцами Bitcoin разделился на две криптовалюты.

Об искусственном интеллекте. Руководство соцсети Facebook отключило систему искусственного интеллекта, потому что она придумала собственный язык. А Маск предупреждал.

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