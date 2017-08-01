Порошенко підписав зміни до держбюджету-2017

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону України" Про Державний бюджет України на 2017 рік".

Про це йдеться на офіційному сайті президента.

"Перші, хто має отримати кошти від перевиконання бюджету – це найбідніші верстви населення. Маються на увазі, люди, які отримують субсидії. Ми маємо забезпечити, щоб в повному обсязі їх видатки були профінансовані", - наголосив Петро Порошенко.

Також, за словами Петра Порошенка, успішною є експериментальна програма, в рамках якої перевиконання надходжень від митниці, спрямовується на будівництво доріг в областях.

Третім вагомим напрямком Глава держави назвав фінансування медицини на селі.

"Депутати прислухались до моїх пропозицій і виділили 4 млрд гривень для розвитку сільської медицини", - зазначив президент.

Порошенко зазначив, що перевиконання бюджету стало можливим завдяки детінізації і боротьбі з корупцією.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада прийняла зміни до держбюджету.

Згідно зі змінами, доходи держбюджету планується збільшити з 731,031 млрд гривень до 770,967 млрд гривень.

При цьому доходи загального фонду держбюджету - з 673,7 млрд гривень до 701,7 млрд гривень, а спецфонду - з 57,3 млрд до 69,2 млрд гривень.

Витрати держбюджету пропонується збільшити з 800,126 млрд гривень до 841,102 млрд гривень.

Видатки загального фонду - з 739,7 млрд до 767,7 млрд гривень, спецфонду з 60,4 млрд гривень до 73,4 млрд

Граничний розмір дефіциту держбюджету зберігається на рівні 77,647 млрд гривень.

Граничний розмір держборгу буде збільшений з 1,7167 трлн гривень до 1,8237 трлн гривень в зв'язку з докапіталізацію Приватбанку.