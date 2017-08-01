"Укрнафта" подала до суду на Кабінет міністрів

ПАТ "Укрнафта" подала позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Кабінету Міністрів з вимогою скасувати постанову, якою уряд вніс зміни в порядок видачі та продовження спеціальних дозволів на користування надрами.

Про це повідомляє портал OilNews.

Як повідомляється, крім позову компанія також подала клопотання про забезпечення свого позову шляхом зупинення дії оскаржуваної постанови.

Урядова постанова дозволяє Держгеології продовжувати ліцензії нафтогазовим компаніям з податковим боргом виключно на ті родовища, від видобутку на яких залежить газопостачання прилеглих населених пунктів.

Цей документ був прийнятий спеціально для відновлення газопостачання ряду сіл Сумської області, які залишилися без газу після зупинки "Укрнафтою" видобутку на 2 родовищах в цьому регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрнафта" переглядає плани по бурінню через непродовження спецдозволів.

Раніше компанія зупинила видобуток на 4 родовищах в Сумській області.

Проте ліцензії на ці родовища так і не були продовжені, а сама постанова не влаштувала "Укрнафту", оскільки повернула Держгеонадрам право не продовжувати ліцензії компаніям, які не в повному обсязі сплачують податки.

Нагадаємо, що норма, згідно з якою компаніям з боргом перед податковою має бути відмовлено у продовженні ліцензій на видобуток корисних копалин, з'явилася 6 квітня 2016 року (постанова №277). Ця постанова і стало причиною, по якій Держгеонадра відмовляли "Укрнафті" у продовженні ліцензій через її податковий борг у 12 млрд грн.

На початку 2017 року "Укрнафта" через суд домоглася скасування цієї норми, але її ліцензії як і раніше не були продовжені. 21 червня цього року Кабмін виконав рішення суду і вилучив з переліку підстав для відмови у продовженні норму про податковий борг, але 4 липня ухвалив ще одну постанову №519, яким фактично знову повернув цю умову.

Як повідомлялося, борг "Укрнафти" щодо сплати податків перед державним бюджетом збільшується 3-й місяць поспіль і на 1 липня становить 13,088 млрд грн. Станом на 1 липня компанія залишається найбільшим боржником по сплаті податків в країні. На неї припадає 20% всього боргу перед податковою службою.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова - близько 42% акцій.