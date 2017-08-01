Facebook відключив систему штучного інтелекту, бо вона вигадала власну мову

Керівництво соцмережі Facebook змушене було відключити систему штучного інтелекту після того як машини почали спілкуватися на власній, неіснуючій мові, якої люди не розуміли.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, система використовує чат-боти, які спочатку створювалися для спілкування з живими людьми, але поступово почали спілкуватися між собою.

Спочатку вони спілкувалися англійською мовою, але в якийсь момент почали листуватися на мові, яку вони самі створили в процесі розвитку програми.

Американські ЗМІ наводять приклади їх діалогів:





Це може здатися нісенітницею, але, за словами Facebook, ця розмова стала ще одним прикладом, що ШІ динамічно генерує свою власну контекстну мову і здатен розуміти розмови.

Експерти побоюються, що якщо боти почнуть активно спілкуватися на своїй власній мові, то поступово стануть більш самостійними і зможуть функціонувати поза контролем IT-фахівців.

Нагадаємо, раніше засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск заявлял, що "штучний інтелект — серйозна загроза для існування цивілізації". Цукерберг назвав ці заяви "доволі безвідповідальними".