Україна переплатить за вугілля з США, але підтримає американських шахтарів

"Центренерго" уклало угоду з американською компанією "XCoal" на купівлю вугілля по 113 доларів, що суттєво перевищує ціну, за якою здійснюють імпорт інші компанії.

Про угоду стало відомо в понеділок ввечері.

Станом на 1 серпня вартість вугільних ф'ючерсів в Роттердамі становила 81-83 дол/т, в залежності від місяця поставки.

Ціна у 113 доларів на 16 доларів перевищує ту, за якою на "Центренерго" повинна була постачати вугілля грузинська компанія Сакнахшірі – 96,9 долара за тону.

Видання Liga.Net раніше порахувало, що "Центренерго" на цьому тендері переплатило б близько 10 доларів на кожній тонні в зв'язку із завищеною стартовою вартістю. Тендер у підсумку скасували.

Наприклад, Енергохолдинг "ДТЕК" бізнесмена Ріната Ахметова закуповує вугілля зі свого шахтоуправління "Обуховська" у Росії за ціною 95 доларів за тонну з урахуванням доставки на ТЕС України.

При цьому вартість імпортного вугілля з Південно-Африканської Республіки для ДТЕК становила близько 100 доларів за тонну.

Зазначається, що 113 доларів - ціна першої партії, вона не є фіксованою і може змінюватись.

Варто відзначити, що жодних даних про якість вугілля, яке Центренерго закупить в США немає.

Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила цю угоду важливим інструментом для підриву впливу Росії над своїми європейськими сусідами, пише Bloomberg.

"Вугілля США замінить вугілля російського походження на існуючих теплових електростанціях, забезпечивши енергетичну безпеку і диверсифікацію", - сказав головний виконавчий директор Xcoal Ерні Трешер.

В компанії Xcoal відзначили, що постачання енергетичного вугілля в Україну підтримає і створить сотні робочих місць для шахтарів Пенсільванії.

Нагадаємо, ПАТ "Центренерго" уклало з XCOAL Energy & Resources (США) контракт про постачання близько 700 тисяч тонн вугілля антрацитної групи до кінця 2017 року.

Як зазначається на сайті самої компанії, Xcoal Energy & Resources є провідним постачальником американського вугілля по всьому світу.

Микола Топалов, ЕП