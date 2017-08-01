Біткоін розділиться на дві криптовалюти

Через суперечку між власниками Bitcoin найвідоміша криптовалюта світу сьогодні розділиться, поряд з Bitcoin з'явиться нова криптовалюта - Bitcoin Cash.

Про це пише Ethereum World News.

Розділення відбудеться через те, що пул китайських майнерів не погодився з параметрами оновлення, відомого як SegWit2x, яке збільшить обчислювальний блок з 1 до 2 мегабайт.

Незгодні знаходяться в чисельній меншості, але за ними стоять гігантські китайські "ферми" з видобутку біткоінів – ангари, заставлені стелажами з графічними процесорами, що "видобувають" криптовалюту.

Нова валюта на блокчейні, названа Bitcoin Cash, передбачає збільшення максимального обсягу блоку до 8 мегабайт. При цьому розмір блоку може варіюватися в залежності від потреб конкретного майнера.

Також творці нової системи стверджують, що вона краще захищена від атак повторного відтворення і стирання на систему аутентифікації в блокчейні.

Врешті, Bitcoin Cash обіцяє частіший перерахунок складності. З огляду на зростання обчислювальних потужностей, складність (ймовірність обчислення блоку, тобто генерації чергової "монети") перераховується через кожні 2016 блоків або приблизно раз на два тижні.

Імовірність знаходження блоку щоразу зменшується і вимагає більшої обчислювальної потужності. Частіший перерахунок складності також грає на руку великим майнерам, які врешті-решт можуть просто монополізувати процес "видобутку" біткоінів.

Що стосується інвесторів, то власники біткоінів отримають відповідну кількість токенів Bitcoin Cash, при цьому зберігши старі біткоіни. Тобто в один момент подвоять свої капітали в криптовалюті.

Отримати нову криптовалюту зможуть тільки ті користувачі, які самостійно контролюють свої приватні ключі. А також ті, хто користується послугами посередників (біткоін-бірж і електронних гаманців), які підтримали введення Bitcoin Cash.

Відповідно, між двома таборами почнеться жорстка конкуренція. Ті користувачі, чиї електронні гаманці не підтримали Bitcoin Cash, можуть почати масово виводити біткоіни на рахунки конкурентів, щоб отримати нові "монети". Це спровокує війну між старим і новим біткоіном і може призвести до обвалення курсу всіх криптовалют.

Bitcoin — найпопулярніша в світі конвертована віртуальна валюта. Всі операції проводяться без участі регулятора, безпосередньо між користувачами.

Всього може бути випущено не більше 21 мільйона Bitcoin, згодом випускається все менше і менше монет. Bitcoin можна розраховуватися в інтернеті.

Динаміку вартості Bitcoin можна дізнатися за посиланням: Coindesk.

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Економічна правда