Как стать акционером Applе или Facebook: украинцам дали доступ

В 2017 году в Украине начались изменения, которых я ждал семь лет. Граждане получили свободный доступ к развитым финансовым рынкам.

В 2017 году в Украине начались изменения, которых я ждал семь лет.

Все это время практически все коллеги считали мои мечты преждевременными, а многие украинские фондовики до сих пор остаются откровенными противниками свободного доступа украинцев к развитым финансовым рынкам.

До недавнего времени Декретом о валютном регулировании 1993 года и подзаконными нормативными актами Нацбанка операции на иностранных биржах украинцам были запрещены.

Для инвестиций в "валютные ценности" декрет предписывал иметь индивидуальную валютную лицензию. Для ее получения нужны были документы, предоставить которые для биржевых операций было просто невозможно.

Как известно, в Украине неадекватность законов компенсируется необязательностью их исполнения. Способов обхода жестких ограничений было предостаточно. Многие ими активно пользовались, но это было сопряжено с риском получить штраф в размере 100% инвестированных без лицензии средств.

В феврале Нацбанк отменил требование получать индивидуальную валютную лицензию для покупки иностранных ЦБ, если гражданин Украины хочет инвестировать свой доход, полученный на счете в иностранном банке.

Контролировать использование средств, которые уже за границей, регулятор не может, поэтому разрешили то, что было глупо запрещать все 24 с половиной года.

"Ветхий декрет" пока не отменили, но в июле НБУ реализовал процедуру выдачи электронных индивидуальных лицензий для физлиц. Они позволяют украинцам инвестировать средства почти так же свободно, как это могут делать жители развитых и большинства развивающихся стран, соблюдая при этом букву декрета.

Электронные лицензии можно получить через любой украинский банк, предоставив ему заявление, подтверждение назначения платежа и подтверждение получения дохода. Особо продвинутые банки принимают эти документы в электронном виде через систему клиент-банк, но если у клиента нет счета в иностранной валюте, придется один раз сходить в отделение банка.

Электронные лицензии выдаются не только для перевода валюты на покупку ценных бумаг, но и для других инвестиций, например, для покупки иностранной недвижимости, а также на размещение средств на депозите в иностранном банке или для платежа иностранной страховой компании.

Без получения э-лицензии банк не отпустит платежку, если она попадает под критерии инвестиций за рубеж. При этом э-лицензии выдаются Нацбанком очень оперативно. Задержки могут быть в основном на стороне коммерческого банка, особенно если он проводит такую процедуру впервые.

Есть шесть вариантов перевода валюты для покупки иностранных ценных бумаг. Первые два уже работают. Третий и четвертый находятся в стадии отработки пилотного проекта по согласованию с Нацбанком. Пятый и шестой варианты могут быть реализованы после изменения нормативной базы Нацбанка.

Вариант 1

Если у вас есть счет в иностранном банке, то никакие лицензии не нужны. Вы можете распоряжаться своими деньгами как белый человек. Достаточно лишь открыть счет в иностранном брокере и перечислить ему деньги.

Процедура открытия брокерского счета намного проще, чем в Украине. Важный нюанс: уважающие себя американские и европейские брокеры активируют счет после поступления на него суммы от десяти тысяч евро или долларов.

Вариант 2

Для пополнения брокерского счета из украинского банка потребуется получить электронную лицензию.

Помимо доказательства уплаты налогов на доход в размере не менее переводимой суммы, что является нормальным требованием на текущем этапе либерализации гривни, свобода украинца на инвестиции ограничена 50 тыс долл в год вне зависимости от того, на какую сумму дохода были оплачены налоги.

Есть надежда, что верхний порог будет подниматься, а затем будет снят.

Вариант 3

Если вы планируете инвестировать меньше 10 тыс долл, можно воспользоваться услугами украинского брокера, который имеет счет в иностранном брокере. Как и в первом варианте, со счета в иностранном банке можно перевести деньги без электронных лицензий и ограничений по сумме таких переводов в течение года.

Для приема денег от третьего лица, с которым нет прямых договорных отношений, иностранный брокер потребует от инвестора пройти идентификацию: предоставить копии документов, подтверждающих личность и место жительства.

Вариант 4

После прохождения идентификации иностранным брокером пополнить свой счет в украинском брокере можно и через украинский банк.

Документы, подаваемые в банк для получения электронной лицензии, в этом случае отличаются от второго варианта только тем, что вместо подтверждения открытия счета в иностранном брокере можно предоставить договор с украинским брокером. Я получал электронную лицензию именно для такого платежа.

Вариант 5

Этот вариант пока не вписывается в действующие требования Нацбанка, но он — самый логичный для тех, у кого есть гривня на счете в украинском брокере.

Ждем изменений от НБУ, которые позволят украинскому брокеру конвертировать полученную от клиентов гривню в инвалюту, или, что удобнее, принимать ее от клиентов для дальнейшего перевода на счет иностранного брокера.

Вариант 6

Если запрет на перечисление валюты внутри страны снять будет нельзя, то, возможно, проще будет разрешить принимать ее на счет украинского брокера в иностранном банке. Этот вариант хорошо вписался бы в концепцию э-лицензий.

Какой вариант выбрать? Если у вас есть легальный доход, полученный на счете в иностранном банке, то ваши варианты — первый или третий. В противном случае выбирайте между вторым или четвертым вариантами.

Если вы планируете инвестиции менее 10 тыс долл, то выбирать придется только между третьим или четвертым вариантами. В дальнейшем, надеюсь, сможем предложить пятый и шестой варианты.

Преимущества прямого счета в иностранном брокере.



1. Открыть счет намного проще: не нужно никуда ехать, чтобы подписывать кучу бумажек, навязанных морально устаревшим украинским регулированием.



2. В случае банкротства брокера процедура ACATS обеспечит перевод портфеля другому иностранному брокеру.



3. Государственная страховка обеспечит гарантии сохранности активов на брокерском счете: до 20 тыс евро в ЕС и до 100 тыс долл в США.



4. Иностранный брокер не является налоговым агентом в Украине, поэтому нет риска переплаты налога на доходы физлиц с последующим "выцарапыванием" ее из бюджета.

Преимущества работы через украинского субброкера.



1. Минимальный размер брокерского счета на порядок ниже.

2. Более оперативная поддержка, в том числе по телефону.



3. Возможность общения с брокером на украинском языке.

Также нужно учитывать, что в Украине до сих запрещено обращение иностранных ценных бумаг. Теоретически можно перевести иностранные ценные бумаги в украинское депозитарное учреждение, но хранение их в Украине будет не бесплатным, а распоряжаться ими здесь вы еще долго не сможете.

Резюмируя, можно утверждать, что электронные валютные лицензии немного "раскрутили гайки" для конечного инвестора-физлица, легализовав покупки иностранных ЦБ, открыли возможность ведения бизнеса в Украине иностранным онлайн-брокерам и дали нишу для бизнеса украинским торговцам.

Надеюсь, электронные валютные лицензии будут стимулировать повышение финансовой грамотности населения и, возможно, дерегулирование местного фондового рынка, неконкурентоспособность которого теперь очевидна всем.

Алексей Сухоруков, управляющий директор инвестиционной группы "Универ"