OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события среды, 12 июля.

Об обысках. Генпрокуратура пришла с обысками в офис "Укрэнерго", а также в дом его председателя - Всеволода Ковальчука. ГПУ заявила, что обыскивают по делу хищения государственных средств и злоупотребления служебным положением.

О Ryanair. Аэропорт готов к аудиту переговоров с ирландским лоукостером Ryanair. Премьер-министр Гройсман хочет, чтобы авиаперевозчик летал и из Киева, и из Львова. Между тем, гендиректор компании Майкл О'Лири предупреждает правительство Соединенного Королевства, что авиасообщение между островом и континетальной Европой может быть отменено!

О Wizz Air. Пользуясь проигрышной для обеих сторон ситуацией между Ryanair и Украиной, венгерский лоукостер Wizz Air объявил об увеличении своего авиапарка на киевской базе, открытии новых рейсов в Лиссабон и Таллинн и увеличении регулярности существующих рейсов.

Об энергоэффективности. Кабинет министров согласовал выделение дополнительных 300 миллионов гривен на "теплые кредиты". Их будут предоставлять всем желающим государственные банки.

Об угле. Таможня Российской Федерации признала, что через неконтролируемую украинской властью границу с Украиной ввозится антрацитовый уголь. Между тем, энергогенерирующая компания "ДТЭК Западэнерго" просит в суде отменить чрезвычайное положение в энергетике, введенное Кабмином.





Текст дня

Легкие деньги: 4G запустят на условиях Ахметова

572 миллиона гривен получит Ринат Ахметов за продажу мобильным операторам низколиквидных радиочастот для 4G. Хотя заплатил он государству за частоты только 6,6 миллиона. Накануне операцию одобрил Кабмин.