Генпрокуратура прокомментировала обыски в "Укрэнерго"

Генеральная прокуратура Украины прокомментировала обыски в ГП "НЭК Укрэнерго".

Об этом говорится на официальном сайте ГПУ.

Как сообщается, обыски проводились через досудебное расследование в уголовном производстве по факту организации преступной схемы разворовывания государственных средств, злоупотребления властью или служебным положением, служебного подлога тендерной документации должностными лицами ГП "НЭК Укрэнерго" в особо крупных размерах.

Отмечается, что хищения средств проводилось при соучастии со служебными лицами Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг, а также рядом субъектов хозяйственной деятельности, путем организации закупок товаров, работ и услуг в подконтрольных предприятий по значительно завышенным ценам, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

"В настоящее время в рамках уголовного производства по постановлений суда проводятся обыски по всей территории Украины с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, в среду, 12 июля, ГПУ пришла с обысками в компании "Укрэнерго".

Во вторник, 11 июля, представители Генеральной прокуратуры провели обыски также в доме председателя НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука.