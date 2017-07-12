Wizz Air увеличит свое присутствие в Украине

Авиакомпания Wizz Air объявила об увеличении операционной деятельности в Украине в 2018 году и открытии новых рейсов.

Об этом сообщил главный корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс на пресс-конференции.

Компания добавит третий самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в аэропорту "Киев" (Жуляны) с апреля 2018 года.

В течение того же месяца Wizz запустит два новых маршрута из Киева в Лиссабон и Таллинн, а также увеличит частоту рейсов на самых популярных направлениях – 11 дополнительных рейсов в неделю в рамках летнего расписания из Киева в следующем году.

Рейсы в Лиссабон и Таллинн будут совершаться трижды в неделю. Цена билетов в португальском направлении - от 1149 грн, в эстонском - от 719 грн. Начало рейсов - 19 апреля 2018 года.

Количество рейсов из Киева в Мюнхен Меммингем увеличится с 5 до 7 рейсов в неделю; в Дортмунд - с 4 до 5; в Братиславу - с 4 до 5.

Также будет увеличено количество рейсов в Кёльн (с 3 до 5), Копенгаген (с 3 до 4), кипрскую Ларнаку (с 2 до 4) и Ганновер (с 2 до 4).

Сообщается, что указанные шаги приведут к дополнительным инвестициям в киевскую базу компании в размере почти 300 млн долларов, а также к росту количества посадочных мест на более, чем 1,5 млн (+97% по сравнению с предыдущим годом).

Экономическая правда