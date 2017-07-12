Правоохранители также провели обыск у главы "Укрэнерго"

Представители Генеральной прокуратуры во вторник провели обыски также в доме председателя НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня день начался с замечательных новостей: в офис "Укрэнерго" и ко мне домой пришли с обысками представители Генеральной прокуратуры", - сказал он в своем видеообращении.

"Согласно уголовному производству, которое они начали в апреле текущего года, и исходя из фабул, постановлений, обыски проводятся в связи с проведением "Укрэнерго" уставной деятельности", - сказал он.

"То есть составление стратегического плана развития АЭС Украины, составление инвестиционных программ, осуществление закупочно-строительной деятельности. Согласно тем текстам, которые мы видим, в этом усматривается правонарушение", - добавил он.

Напомним, сразу после назначения Ковальчука на должность и. о. председателя Укрэнерго, в офисе компании был проведен обыск.

В ГПУ тогда объяснили, что досудебное расследование проводится по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрэнерго" в период 2010-2014 годы.

"Предварительная квалификация обвинений - часть 5 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", и часть 2 статья 364 "Злоупотребление властью или служебным положением", - говорится в сообщении.

Экономическая правда