Легкие деньги: 4G запустят на условиях Ахметова

572 миллиона гривень получит Ринат Ахметов за продажу мобильным операторам низколиквидных радиочастот для 4G. Хотя заплатил он государству за частоты только 6,6 миллиона. Накануне операцию одобрил Кабмин. (Рус.)

4 июля Кабмин утвердил изменения в свои постановления №993 от 1 августа 2007 года и №200 от 22 февраля 2006 года. Изменения создают условия для проведения тендера на лицензии на мобильную связь четвертого поколения.

На тендере Нацкомиссия регулирования связи и информатизации планирует продать в первую очередь лицензии на 4G в частотном диапазоне 2500-2700 МГц.

Большая часть этого диапазона принадлежит компании "ММДС-Украина", конечным бенефициаром которой является Ахметов. Меньшая часть — ООО "Кейбл ТВ-финансы". Ее основатели — "ММДС-Украина" и британский офшор.

Кабмин обязал "ММДС-Украину" вернуть государству на нужды аукциона полосу шириной 80 МГц. В качестве компенсации мобильные операторы перечислят "ММДС-Украине" 572 млн грн — 25% от утвержденной стартовой цены частот.

Сейчас самый популярный в мире диапазон для запуска 4G — 1700-1900 МГц. Однако радиочастоты в этом спектре НКРСИ планирует выставить на торги после продажи частот "ММДС-Украины" в диапазоне 2500-2700 МГц.

Невыгодные частоты

Мобильных операторов не устраивает необходимость осваивать экономически невыгодный им диапазон 2600 МГц, говорит консультант компании Netton CG Роман Химич. По его словам, этот диапазон хорош для ситуации большого и, главное, платежеспособного спроса в урбанизированной местности.

"В Украине нет и в ближайшие годы не предвидится такого количества потребителей, готовых платить по 10-20 евро в месяц за возможность иметь мобильный доступ к интернету на скорости 40-50 Мбит/сек и выше", — говорит он.

Главное свойство радиочастот в том, что чем выше частота, тем меньше площадь покрытия сигналом и больше емкость соты, то есть количество одновременно поддерживаемых подключений.

Площадь покрытия 4G в зависимости от радиочастот, км кв

Частотный диапазон Площадь покрытия 2600 TDD 1,3 2600 FDD 1,9 2100 3,2 1800 4,2 900 9,2 EU 800 10,0

Источник: "Киевстар"

Иными словами, чтобы покрыть хотя бы территорию крупных городов в диапазоне 2600 МГц, мобильным операторам придется существенно нарастить плотность базовых станций, емкость каналов передачи данных и эксплуатационные затраты.

Это будет стоить им огромных денег, что приведет к значительному росту тарифов на мобильную связь для конечных пользователей. Уже сейчас мобильный оператор lifecell считает, что для экономии средств мобильные операторы должны строить 4G-сеть совместно.

"Это позволит обеспечить снижение затрат операторов. Операционные и капитальные инвестиции могут быть уменьшены в два раза", — утверждают в пресс-службе мобильного оператора.

Руководители технического направления бизнеса компаний Vodafone и "Киевстар" подчеркивают интерес к освоению технологии 4G в диапазоне 1800 МГц. В этом диапазоне наибольшая экосистема терминалов, сети готовы к запуску. Почти половина сетей четвертого поколения в мире работает на частоте 1800 МГц.

Vodafone

По мнению Химича, органы власти — правительство, НКРСИ и Администрация президента — навязывают операторам заведомо невыгодные условия развития технологий четвертого поколения.

"Операторам для 3G и 4G целесообразно использовать частоты в диапазоне 1800 МГц, не выше. С их точки зрения использование диапазона 2600 МГц навязано им с целью дать заработать структурам Ахметова ", — объясняет эксперт.

Зигзаг удачи

По сравнению с мобильными операторами "ММДС-Украина" платит в бюджет за пользование частотами копейки. Если только от одного "Киевстара" государственная казна за год получает более 0,5 млрд грн, то за последние 6,5 лет "ММДС-Украина" внесла в бюджет всего 6,68 млн грн.

На фоне этой суммы одобренная Кабмином компенсация 572 млн грн владельцу компании выглядит настоящей удачей.

Примерные затраты "ММДС-Украина" и "ММДС-Черновцы" на рентную плату за радиочастоты в 4G-диапазоне 2,5-2,7 Мгц

Налоговый кодекс , редакция от 2010 2012 2013 2014 2016 2017 Вид радиосвязи и диапазон радиочастот Ставка рентной платы за 1 МГц полосы радиочастот в месяц, грн Радиосвязь в многоканальных распределительных системах для передачи и ретрансляции телеизображения, передачи звука, цифровой информации, 2-7 ГГц 15,36 16,73 18,05 36,10 40,92 45,83 Умножить х х х х х х Срок действия ставки рентной платы, месяцев 13 12 16 20 12 7 Умножить х х х х х х Общее количество полос радиочастот в пользовании, МГц 3 008 3 008 3 008 3 008 3 008 3 008 Итого, грн 600637 603886 868710 2171776 1477048 964996

* — рентная плата за радиочастоты оплачивается раз в месяц (ст. 257 Налогового кодекса)

** — реестр выданных лицензий на использование РЧР Украины

Владелец "ММДС-Украины", вероятно, давно привык к приятным сюрпризам судьбы. На протяжении всего своего существования компании сопутствует удача во всех вопросах взаимодействия с правительством, парламентом и судами.

В 2010 году фирма получила в пользование почти всю полосу радиочастот в диапазоне 2500-2700 МГц на национальном уровне. В мае 2011 года Кабмин внес изменения в "План использования радиочастотного ресурса". Изменения наделили владельцев "ММДС-Украины" эксклюзивным правом использовать диапазон 2500-2690 МГц для развития стандарта связи четвертого поколения.

В 2016 году компания выиграла суд у НКРСИ, которая хотела аннулировать лицензии на 4G-частоты за нарушение лицензионных условий.

В 2017 году владельцы "ММДС-Украины" избежали повышения рентной платы за частоты в диапазоне 2300-2400 МГц в 488 раз и 2500-2700 МГц — с 40,92 грн до 20 тыс грн за 1 МГц полосы в месяц. НКРСИ внесла такие предложения в проект изменений в Налоговый кодекс, но парламент эту идею не поддержал.

Тем временем бизнес "ММДС-Украины" не блещет результатами. Запущенный в 2001 году проект развития наземного телевещания в стандарте MMDS остался нишевым. Не суждено было сбыться озвученным в 2007 году планам развернуть в Украине сеть WiMax. Полученное от Кабмина в 2011 году эксклюзивное право на запуск мобильной связи четвертого поколения фирма также не реализовала.

Множество вопросов вызывает хозяйственная деятельность предприятия. Компания занимает полосу частот 2500-2700 МГц по всей стране, но, судя по официальному сайту, представительства есть только в 13 регионах.

Как она поддерживает абонентов в остальных 14 регионах? Предоставляет ли она услуги в этих регионах? Каковы показатели бизнеса компании? Какие услуги она предоставляет? Какие технологии использует? Какой размер абонентской базы?

С предложением ответить на эти вопросы в рамках личной встречи журналист ЭП обратился к директору по развитию телекоммуникационного направления бизнеса СКМ Александру Баринову, но он отказался от встречи. Специалист по связям с общественностью СКМ Евгений Бузыкин прислал такой комментарий.

"Деятельность группы ММДС ведется в полном соответствии с законодательством и нормативными актами. Компания владеет лицензиями на использование радиочастотного ресурса в диапазоне 2,5-2,7 ГГц до конца 2025 года.

Эти частоты используются для обслуживания наших абонентов по технологии MMDS. Именно она применяется сегодня для передачи данных и ТВ-сигнала клиентам группы ММДС. Мы планируем развивать это бизнес-направление на оставшихся в нашем распоряжении частотах".

План сработал?

По данным источников ЭП, близким к отраслевым госструктурам, абонентская база "ММДС-Украина" насчитывает 8 тыс клиентов. Если данная цифра реальная, то это крайне низкий показатель как для предприятия, владеющего эксклюзивным правом на эксплуатацию частот в диапазоне, пригодном для развития 4G.

Возникает подозрение, что владелец "ММДС-Украины" планировал имитировать бизнес-деятельность и платить за частоты с надеждой однажды их продать. 4 июля благодаря решению Кабмина этот план будет воплощен в жизнь.

"Органы власти демонстрируют удивительную беспомощность в деле решения проблемы частот, удерживаемых мелкими или вовсе подставными компаниями вроде "Эс-лайн", "Интеллеком" или "ММДС-Украина". Вопрос о причинах этой беспомощности остается без ответа", — заключает Химич.