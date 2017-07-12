ДТЭК Ахметова просит суд отменить ЧП в энергетике

Компания "ДТЭК Западэнерго" подала иск в Окружной административный суд Киева об отмене распоряжения Кабинета министров, которое предусматривает введение чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

Об этом "Украинским новостям" сообщила пресс-служба "ДТЭК Энерго".

Иск был зарегистрирован в суде 10 июля.

По мнению компании, под предлогом действия чрезвычайных мер была допущена тарифная дискриминация работающих ТЭС.

"Механизм ее реализации заключался в ручном перенаправлении 30% всех средств, которые должны были получить все ТЭС Украины, на дотирование исключительно ряда ТЭС, остановленных по причине дефицита антрацита", - отмечают в пресс-службе.

Так, тариф энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" за июнь составил 359 гривен/кВт-час, а тариф "ДТЭК Западэнерго" - 1,24 гривен/кВт-час.

Как результат, по мнению ДТЭК, тариф тепловых электростанций "ДТЭК Западэнерго" в апреле-июне находился на уровне, не покрывавшем затраты на производство электроэнергии.

ДТЭК считает, что продолжение подобной практики Кабмина приводит к срыву подготовки компании к отопительному сезону 2017/2018.

"Кроме того, последнее распоряжение Кабмина о введении чрезвычайных мер от 14 июня противоречит нормам действующего закона о рынке электроэнергии от 13 апреля, который вступил в силу 11 июня и вообще не предусматривает права Кабмина вводить чрезвычайные меры в энергетике Украины", - заявили в компании.

Чрезвычайное положение на рынке электроэнергии действует с 17 февраля и продлевалось 4 раза отдельными распоряжениями Кабинета Министров - от 16 марта, 12 апреля, 11 мая и 14 июня.

Чрезвычайное положение предусматривает переход блоков атомных электростанций на работу в режиме недельного маневрирования.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик прогнозировал, что чрезвычайные меры в энергетике будут действовать до середины сентября.