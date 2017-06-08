OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

День энергетических новостей.

"О рынке электроэнергии". Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О рынке электроэнергии". Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии. Больше о законе – в новости.

"О Фонде энергоэффективности". Проект закона о фонде энергоэффективности №5598 было принято Радой на очередном заседании. Фонд энергоэффективности, по замыслу правительства, поможет снизить потребление дорогого газа населением, комплексно обновить здания и сэкономить на энергоресурсах около 3 миллиардов долларов.

О ядерном топливе. По итогам 2017 Украина должна сократить долю импорта ядерного топлива из России, необходимого для работы атомных электростанций, до 45% общего баланса потребления.

Об угле из США. ПАО "Центрэнерго" планирует на следующей неделе провести в США переговоры по покупке угля антрацитовой группы.

О транзите газа. Российский "Газпром" увеличил транзит газа через украинскую ГТС до рекордного уровня за пять лет. Объемы транзита российского газа через газотранспортную систему Украины за первые пять месяцев 2017 года выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и на и 64% по сравнению с этим периодом 2015 года.

Об импортерах топлива. Служба безопасности Украины заблокировала счета и ресурсы пяти импортеров топлива.

О Минэнерго. Заместителем министра энергетики и угольной промышленности будет назначен Владимир Евдокимов. На рынке Владимир Евдокимов известен в качестве младшего бизнес-партнера депутата НФ Андрея Иванчука (в рамках компании "Соларэнерго").

И о дерегуляции. Кабинет Министров отменил государственное регулирование цен на продукты питания с 1 июля.

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