Насалику призначать заступника за квотою Яценюка - джерело

Заступником міністра енергетики та вугільної промисловості буде призначений Володимир Євдокимов.

Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

За його словами, проект відповідного розпорядження вже підготовлений і буде внесений на розгляд Кабміну до кінця червня.

У міністерстві Євдокимов буде вести електроенергетичний блок, яким до нього займався Олександр Светелик, звільнений ще в середині минулого року.

З серпня 2014 р Євдокимов обіймав посаду члена Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, на якій також відповідав за електроенергетичну сферу.

Тиждень тому Євдокимов був звільнений з НКРЕКУ "з технічних причин" - через план ротації глави і членів Нацкомісії, затвердженого указом президента 23 березня 2017 р

Він передбачає, що протягом 6 місяців з дня набрання чинності законом про НКРЕКУ повинні бути звільнені члени комісії Володимир Євдокимов та Юрій Голляк, протягом року їх колеги Вікторія Морозова і Борис Циганенко, протягом півтора року - голова комісії Дмитро Вовк і член НКРЕ Руслан Машляковський.

На ринку Володимир Євдокимов відомий як молодший бізнес-партнер депутата НФ Андрія Іванчука (в рамках компанії "Соларенерго").

Дмитро Рясний, ЕП