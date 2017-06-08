Держава більше не буде регулювати ціни на продукти

Кабінет Міністрів скасував державне регулювання цін на продукти харчування з 1 липня.

Про це сказано в постанові Кабміну №394 від 7 червня, передають "Українські Новини".

Зазначається, що головна мета цих змін - зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції й дебюрократизація (дерегулювання) у сфері ціноутворення.

Очікується, що це рішення спростить процедуру зміни цін залежно від цінових коливань ринку, що дасть змогу виробникам швидше реагувати на зміни кон'юнктури.

Цією постановою Кабмін скасував для виробників продовольчих товарів зобов'язання подачі в Держпродспоживслужбу обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін на свою продукцію.

Також скасовано порядок формування цін на продовольчі товари, що був затверджений у 2008 році.

Дія постанови поширюється на граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину й м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі не вище ніж 15%.

Також постанова діє на граничні рівні рентабельності й торговельні надбавки на дитяче харчування, граничні розміри плати за послуги, що надаються в торговельних об'єктах, на граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище ніж 20%), на ринках із продажу продовольчих і непродовольчих товарів.

Як повідомлялося, на жовтень-грудень 2016 року уряд як експеримент скасував норми із встановлення максимальної торговельної надбавки в 15-20% на 17 груп товарів, зокрема, на крупи, м'ясо, молоко, борошно, ковбаси, яйця, сир, сметану, масло з метою ухвалення рішення про дію такого регулювання в майбутньому.

Дослідження результатів експерименту показало, що за час, поки не діяло державне регулювання цін на основні продовольчі товари, ціни зростали не більше, ніж зазвичай. Про стрімке зростання після скасування регулювання взагалі говорити не доводиться.

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