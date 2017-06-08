Транзит російського газу через Україну зріс до рекордного рівня

ВАТ "Газпром" збільшив транзит газу українською ГТС до рекордного рівня за п’ять років.

Про це йдеться у повідомленні "Укртрансгазу".

Як наголошується, обсяги транзиту російського газу газотранспортною системою України за перші п’ять місяців 2017 року зросли на 22% порівняно з аналогічним періодом 2016 року та на та 64% порівняно із цим періодом 2015 року.

"Це рекордний обсяг транзиту за останні п’ять років: він майже на 9 млрд кубометрів перевищує середній обсяг транзиту за січень-травень у 2013-2016 роках", - йдеться у повідомленні.

"Транспортування газу з РФ іншими маршрутами за аналогічний період залишалося на стабільному рівні. Таким чином, "Газпром" покриває зростання та коливання попиту на російський газ у країнах ЄС передусім за рахунок використання потужностей та гнучкості ГТС України", - заявили у прес-службі.

Всього з початку року для "Газпрому" було транспортовано 38,26 млрд кубометрів, в порівнянні з минулими роками транзит газу територією України за аналогічний період збільшився на: 6,86 млрд кубометрів (21,84%) ніж в 2016 році; 14,90 млрд кубів (63,77%) ніж в 2015; 7,71 млрд кубів (25,25%) ніж в 2014-му, 6,09 млрд кубів (18,94%) ніж в 2013 році.

Нагадаємо, що в березні транзит російського газу територією України зріс на 20%, а в квітні - на 32%.

Раніше повідомлялося, що "менеджери "Газпрому" через ЗМІ запросили "Нафтогаз" до перемовин щодо продовження транзиту газу після 2019 року.

У "Нафтогазі" заявили, що Росія є неприйнятною країною для проведення перемовин з "Газпромом".

Економічна правда