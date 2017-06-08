Служба безпеки України заблокувала рахунки і ресурси п'ятьох імпортерів палива.

Про це повідомляє OilNews.

Як повідомляється, у кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора. Список компаній сформований на основі ряду судових рішень Печерського районного суду Києва.

31 травня Печерський районний суд відхилив клопотання капітана юстиції слідчого відділу ГУ СБУ в Києві та Київській області Баценко про блокування рахунків 26-ти юридичних осіб.

За версією СБУ, ряд трейдерів користувалися послугами конвертаційних центрів при імпорті та реалізації нафтопродуктів в Україні.

Як зазначається, вже 1 червня СБУ отримало позитивне рішення суду по більшості клопотань. Ці рішення ще не опубліковані в єдиному реєстрі.

В поле зору СБУ потрапили імпортери: "Петра-Резерв", постачальник імпортних нафтопродуктів в структурі KLO, "Укргазпетролеум", оператор українського ринку ЗВГ, "Укріндекспром", постачальник імпортних нафтопродуктів в структурі KLO, "Укрпетролпостач", оператор Макарівської та Мелітопольської ДПС УПК-Комерц, "НП-Трейдинг", імпортер нафтопродуктів і ЗВГ, "КПК Комерц", один з найбільших імпортерів ЗВГ.

Таким чином, 6 з 8 компаній, були в списку санкцій МЕРТ в лютому 2017 року.

Також в поле зору СБУ потрапили компанії "Нафтопродукт Трейдинг", "Ойл Трейд Груп" і "Перспектива Трейдгруп". Ці юрособи нібито були озвучені на нараді Міненерго РФ як монопольні одержувачі російського ЗВГ в Україні, пов'язані з Сергієм Курченко.

Також СБУ заблокувала рахунки експедиторських компаній "Віолана-ПЕК" і "Систем Лоджистік Менеджмент", основна діяльність яких пов'язана з оформленням і перевезеннями нафтопродуктів.

На думку учасників ринку, дії СБУ є продовженням атаки на імпортерів ЗВГ, перша частина якої відбувалася в листопаді 2016 - березні 2017 рр.

Нагадаємо, 7 червня СБУ провела обшуки в 15 компаніях-імпортерах палива.